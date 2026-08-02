Guido Kretschmer entsetzt mit diesem "Shopping Queen"-Motto

Bei der aktuellen Folge von Shopping Queen in Düsseldorf sorgt Guido Maria Kretschmer (61) für echtes Entsetzen unter den Kandidatinnen. Das Motto dieser Woche lautet: "Gewagte Kombi! Kreiere einen Sommerlook mit Sandalen und Socken!" Die Reaktionen der fünf Teilnehmerinnen ließen nicht lange auf sich warten. Besonders Montagskandidatin Vera machte ihrem Unmut direkt Luft: "Guido, ich war mal ein Fan von dir, aber jetzt nicht mehr", sagte sie enttäuscht auf VOX.

Auch Brigitte, die mit über 60 Jahren zur Gruppe der Kandidatinnen gehört, hält das Motto für eine Zumutung. "Jetzt mal ganz ehrlich, mit über 60, Socken in den Schuhen, ist immer ein Zeichen, dass du einen Nagelpilz verbergen willst", kommentierte sie das Modeexperiment wenig begeistert. Guido selbst nahm die Reaktionen gelassen und mit einem Augenzwinkern hin: "Das tut mir auch ein bisschen leid, aber das kann man ganz toll machen. Man muss sich nur drauf einlassen", zeigte sich der Modeprofi amüsiert überzeugt. Er bezeichnete die Socke in der Sandale als "den neuesten, heißesten Trend". Wie die ersten gewagten Kombinationen auf dem Catwalk aussehen werden, ist am Montag, dem 3. August, ab 15 Uhr auf VOX oder im Livestream auf RTL+ zu sehen.

Guido moderiert "Shopping Queen" bereits seit rund 14 Jahren und begleitet die Kandidatinnen jede Woche mit neuen, teils überraschenden Mottos durch die Shoppingmeilen verschiedener Städte. Zuletzt sprach der Designer in seinem Podcast "feinstoff" offen darüber, wie lange er die Sendung noch begleiten möchte. Dabei machte er deutlich, dass er beim Sender keinerlei Druck spüre und die Entscheidung letztlich auch nicht allein in seinen Händen liege.

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RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

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RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

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Getty Images Guido Maria Kretschmer beim "ZDF-Fernsehgarten" zum 40-jährigen Jubiläum in Mainz, 10. Mai 2026