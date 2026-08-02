Rekord-Bußgeld: Influencerin Hanadi Diab meldet Insolvenz an

Die Stuttgarter Influencerin Hanadi Diab steckt in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Gegen die 39-Jährige wurde Anfang Juli ein Regelinsolvenzverfahren eröffnet – das bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts Stuttgart gegenüber Bild. Hanadi ist vor allem als Beauty-, Mode- und Lifestyle-Creatorin bekannt und betreibt neben ihren Social-Media-Kanälen mit zusammen fast einer Million Followern auch ein eigenes Kosmetikstudio. Unmittelbar vor der Insolvenz hatte die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg ein Rekordbußgeld gegen sie verhängt. Das Bußgeld der Behörde, kurz LFK, beläuft sich auf rund 37.800 Euro und ist laut der Landesanstalt das höchste, das bislang gegen einen Influencer im Bundesland ausgesprochen wurde.

Auslöser waren mehrere Instagram-Storys aus dem Zeitraum zwischen Mai und Juli 2025, in denen Hanadi bezahlte Kooperationen angeblich nicht ausreichend als Werbung gekennzeichnet haben soll. Bereits 2020 und 2022 sei sie auf die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben hingewiesen worden, so die Behörde. In einem TikTok-Video zeigte sich die Influencerin von dem Bescheid schockiert und wies die Vorwürfe zurück. Sie erklärte: "Man sieht doch überall, dass es eine Anzeige ist." Die Kritik der Behörde beziehe sich laut Hanadi unter anderem auf Schriftart und Farbe der Werbehinweise. Ob das Bußgeld direkt mit der Insolvenz zusammenhängt, ist bisher nicht bekannt.

Privat und beruflich war Hanadi in den vergangenen Jahren vor allem als Beautyexpertin sichtbar, die ihren Followern einen Mix aus Schminktipps, Modeinspirationen und Einblicken in den Alltag im Kosmetikstudio zeigte. Trotz der Pleite muss Hanadi ihre Arbeit als Influencerin nicht aufgeben. Laut dem Magazin Der Spiegel wurde ihr Geschäftsbetrieb aus der Insolvenzmasse freigegeben, sodass sie ihre Tätigkeit in den sozialen Netzwerken fortsetzen darf. Auf Instagram folgen ihr aktuell mehr als 760.000 Menschen, auf TikTok rund 138.000. Gegenüber Bild wollte sie sich zu der gesamten Angelegenheit bisher nicht äußern.

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Instagram / hanadidiab Hanadi Diab, Influencerin

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Instagram / hanadidiab Hanadi Diab, Juli 2026

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Instagram / hanadidiab Hanadi Diab, Influencerin

Dass Hanadi trotz Insolvenz weiter Content machen darf – wie findet ihr das? Gut – das ist ihr Job, ein fairer Neustart gehört dazu. Schwierig – erst Transparenz und Schulden klären, dann Vollgas online. Ergebnis anzeigen