Giulia Siegel verrät nun ihr verblüffendes Liebesgeheimnis

Giulia Siegel (51) führt mit ihrem Partner Ludwig Heer (45) eine ungewöhnliche Beziehung – und macht jetzt kein Geheimnis mehr daraus. In einem Video auf Instagram plauderte die Moderatorin und Dschungelcamp-Kandidatin gemeinsam mit Influencerin Luna Rabea über das, was die beiden als ihre "kreative Beziehung" bezeichnen. "Ich darf mit anderen Frauen knutschen, wann immer ich möchte", erklärte Giulia dabei offen. Für Männer gelte diese Freiheit allerdings nicht: "Mit Männern knutsche ich jetzt nicht so gerne, außer mit meinem." Luna zeigte sich sichtlich überrascht von dem Begriff: "Ah ja, habe ich noch nie gehört – 'kreativ'."

Das ungewöhnliche Bekenntnis sorgte auch in der Kommentarspalte für Aufsehen. Während einige User mit dem Modell scherzten – "Schatz, ich bin dir nicht fremdgegangen. Ich war nur kreativ" – zeigten sich andere beeindruckt von der Offenheit des Paares. "Feier ich. Da gehört viel Vertrauen dazu" und "Wenn das offen kommuniziert wird in der Partnerschaft, dann ist alles fein", lauteten zwei der Reaktionen. Auch die US-Komikerin Nikki Glaser (42) hat ein ähnliches Beziehungsmodell: Im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (31) verriet sie, dass ihr Partner Chris Convy Affären mit anderen Frauen haben darf – solange keine Gefühle im Spiel sind. "Es macht mich geil, wenn mein Partner Affären hat", gestand sie dabei.

Giulia und Ludwig sind bereits seit über zehn Jahren ein Paar und haben ihre Beziehung schon mehrfach vor der TV-Kamera gezeigt. Unter anderem nahmen sie gemeinsam an Temptation Island und dem Format Das Sommerhaus der Stars teil. Giulia ist die Tochter des bekannten Musikproduzenten Ralph Siegel (80), der zuletzt wegen einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Koma lag und inzwischen erstmals über diese Zeit gesprochen hat.

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Getty Images Giulia Siegel, Reality-TV-Star

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Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer bei der Lambertz Monday Night im Januar 2024

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IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014