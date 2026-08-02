Kyle Sandilands erhält Morddrohung von falscher Jackie O

Der australische Radiostar Kyle Sandilands (55) ist ins Visier eines offenbar gefährlichen Unbekannten geraten. Der Radiomoderator, der für seine polarisierenden Aussagen bekannt ist, hat von jemandem eine E-Mail erhalten, in der sich die Person als seine ehemalige Radiopartnerin Jackie O (51) Henderson ausgab – und eine Morddrohung aussprach. Doch das war nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits zuvor hatte Kyle einen handgeschriebenen Brief erhalten, dessen Absender erschreckend genaue Insiderkenntnisse besaß. Sein Manager und enger Freund Bruno Bouchet bestätigte gegenüber The Sunday Telegraph, dass die Polizei in beiden Fällen eingeschaltet wurde.

Vor allem sei die erste Drohnachricht besonders beunruhigend, weil der Verfasser beschrieb, wie er das Gebäude betreten hatte und mögliche Zugangspunkte kannte – bevor er drohte, Mitglieder des Teams zu töten. "Wir haben eine weitere Drohung per E-Mail bekommen, die von jemandem stammte, der so tat, als wäre er Jackie – also sind wir damit zur Polizei gegangen", sagte Bruno. Für die beliebte Radiomoderatorin selbst gibt es laut Aussagen keinerlei Hinweis, dass sie von der falschen Nachricht wusste oder etwas damit zu tun hatte. Infolge der Vorfälle wurden die Sicherheitsmaßnahmen rund um Kyle deutlich verstärkt. Einschüchtern lassen möchten sie sich jedoch nicht.

Die bedrohlichen Vorfälle treffen Kyle in einer ohnehin schwierigen Zeit. Nach einem heftigen Live-On-Air-Streit mit seiner langjährigen Co-Moderatorin Jackie O Henderson wurde sein millionenschwerer Vertrag bei KIIS FM (ARN Media) wegen schweren Fehlverhaltens fristlos gekündigt und die berühmte Morgenshow abgesetzt. Zuletzt sprach der Radiomoderator auch offen über gesundheitliche Probleme: Erst vor einem Jahr hatte Kyle in seiner Sendung mit Jackie öffentlich gemacht, dass bei ihm ein Hirn-Aneurysma entdeckt wurde.

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Getty Images Kyle Sandilands, australischer Radiomoderator

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Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O, 2007

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Action Press / Splash News Kyle Sandilands und seine Ehefrau Tegan Kynaston