"Mehr Realität": HealthyMandy zeigt ungefiltert ihren Body

Mandy Brobeck (31), bekannt als HealthyMandy, hat jetzt eine besondere Bilderreihe geteilt: Die Influencerin blickt darin auf die Jahre 2021 bis heute zurück und zeigt dabei ganz offen, wie sich ihr Körper im Laufe der Zeit verändert hat. Zu sehen ist unter anderem, wie die Schwangerschaften ihren Körper geprägt haben. Das letzte Bild der Reihe auf Instagram ist besonders mutig: Mandy zeigt sich ungefiltert im Bikini und kommentiert das Foto schlicht mit den Worten: "Für mehr Realität."

In den Kommentaren überschlagen sich ihre Follower mit Lob und Dankbarkeit. Viele berichten, dass sie sich in dem Bild wiedererkennen und sich dadurch weniger allein fühlen. "Ich danke dir so sehr für das letzte Bild. Ich habe ebenfalls zwei Schwangerschaften hinter mir und mein Bauch sieht genauso aus. Ich habe einige Jahre gebraucht, um dies zu akzeptieren. Aber endlich bin ich an diesem Punkt", schreibt eine Followerin. Andere ermutigen die Influencerin: "Du kannst sehr stolz auf dich, deinen Körper sein", "Dieser Körper hat 2 wunderschöne Menschen erschaffen – ein paar Narben und Erinnerungen dürfen bleiben, sage ich immer" oder "Guck, was dein Körper geleistet hat – du siehst super aus!"

Hinter Mandy liegen bewegende Jahre. 2023 verkündete sie, nach dem Verlust ihres ersten Sohnes Rio erneut schwanger zu sein, 2024 kam dann ihr zweiter Sohn zur Welt. Erst vor Kurzem wandte sie sich auf Instagram wieder an ihre Community und gewährte tiefe Einblicke in ihre Trauer um Rio, dessen Grab sie allein besuchte, um es neu zu gestalten. Vier Jahre nach seinem Tod kämpft die Influencerin nach eigenen Angaben noch immer mit Schuldgefühlen.

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Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

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Instagram / healthy_mandy Influencerin HealthyMandy, Juli 2026

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Instagram / healthymandy HealthyMandy mit Sohn Rio