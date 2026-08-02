Vor Heimatkonzert auf Mallorca wird Nico Santos emotional

Kurz vor seinem großen Heimatkonzert auf Mallorca wird Nico Santos (33) unerwartet nostalgisch: Am Samstag steht der Sänger in Es Jardí auf der Bühne, wenn das Inselradio sein 30-jähriges Bestehen feiert – genau dort, wo Nico schon als 13-jähriger Teenager beim Jubiläum des Senders sang. Im Gespräch mit der Mallorca Zeitung erinnert sich der Musiker daran, wie eng seine Geschichte mit der Insel verwoben ist. Seine Eltern leben seit über drei Jahrzehnten auf Mallorca, seine Schwester ist dort geboren und mit einem Mallorquiner verheiratet. Kein Wunder, dass Nico betont, die Insel sei für ihn immer noch ein echtes Zuhause, auch wenn er inzwischen mit seiner eigenen kleinen Familie zwischen Berlin und Mallorca pendelt.

Im Interview erklärt Nico, dass er sich heute sowohl in Deutschland als auch auf der Insel heimisch fühlt. Er erzählt, dass er vor zwei Jahren ein Haus auf Mallorca gekauft hat und wieder häufiger dort ist. Besonders emotional wird er, wenn er über seinen Heimatort Es Capdellà spricht: "In Es Capdellà gibt es nur zwei Lokale – die Bar Es Molí und die Bar Nou –, einen kleinen Supermarkt und einen Kiosk", beschreibt er den Ort, an dem er aufgewachsen ist. Auch sein Auftritt beim Jubiläumskonzert wird zu einem Familienereignis: Seine Eltern, seine Schwester und ihr Mann, alte Schulfreunde und frühere Kollegen wollen im Publikum stehen. "Es wird so vollgepackt sein mit Menschen, von denen ich noch gar nicht weiß, dass sie da sein werden", beschreibt er die besondere Stimmung.

Dabei macht Nico allerdings auch keinen Hehl daraus, dass ihn die Entwicklung auf der Insel besorgt. Viele seiner alten Schulfreunde könnten sich das Leben auf Mallorca schlicht nicht mehr leisten und seien gezwungen, wegzuziehen. Einige von ihnen nahmen zuletzt sogar an Protesten gegen den Massentourismus teil. "Irgendetwas muss passieren. Die Politik muss schauen, wie sie in die Massifizierung eingreift", fordert er. Als jemand, der auf der Insel aufgewachsen ist, auf Mallorquinisch spricht und die Kultur von innen kennt, hat er dabei einen ganz persönlichen Bezug zu diesen Themen. Ob er irgendwann ganz zurückkehrt, ist für ihn eine Familienentscheidung, wie er erklärt. Überstürzen will er nichts, doch die Option, eines Tages dauerhaft auf Mallorca zu leben, behält Nico im Herzen fest im Blick.

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Imago Sänger Nico Santos bei der Einslive Krone in Bielefeld, 04.12.2025

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ActionPress / AEDT Nico Santos, Sänger

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Instagram / nicosantosofficial Nico Santos, Musiker