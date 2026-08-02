Ruth Langsford steckt nach Trennung in der Warteschleife

Mehr als zwei Jahre nach ihrer Trennung von Eamonn Holmes steckt Ruth Langsford (66) noch immer mitten in einem zermürbenden Scheidungsstreit. Die britische TV-Moderatorin und ihr Ex-Mann konnten sich bislang nicht auf einen finanziellen Vergleich einigen, weshalb nun ein High-Court-Verfahren bevorsteht. Ein Termin wurde für November angesetzt, bei dem es unter anderem um das gemeinsame Haus in Weybridge in der Grafschaft Surrey gehen soll, das die beiden vor zwölf Jahren für 3,6 Millionen Pfund erworben hatten. Laut einem Insider berichtet der Mirror, dass Ruth die ganze Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich bringen möchte.

Wegen des laufenden Verfahrens fühlt Ruth sich einem Vertrauten zufolge wie in einer Sackgasse: "Diese Scheidung zieht sich ewig hin. Es ist schon lange her seit der Trennung und sie will einfach ihr Leben weiterleben und Eamonn hinter sich lassen", zitiert der Mirror die Quelle. Auch das Thema Dating ist für die 66-Jährige derzeit kein Thema. "Sie datet niemanden, das will sie noch nicht – sie will erst, dass diese Scheidung abgeschlossen ist", so der Insider weiter. Stattdessen stürzt sich die Moderatorin in die Arbeit, hat jüngst ein Buch veröffentlicht und verbringt viel Zeit mit ihrem Sohn Jack. Auch Freundinnen wie Lizzie Cundy stehen ihr zur Seite – gemeinsam reiste sie im März zur Feier ihres Geburtstags in den Süden Frankreichs.

Wenn Ruth irgendwann wieder bereit für eine neue Beziehung ist, möchte sie das auf die klassische Tour angehen. Gegenüber den Heart-Radio-Moderatoren Amanda Holden (55) und Jamie Theakston stellte sie Dating-Apps klar in Abrede: "Ich möchte es auf die altmodische Art machen", sagte sie. "Vielleicht laufe ich einfach jemandem über den Weg und ende beim Kaffee mit ihm. Ich werde jedenfalls nicht swipen." In ihrer Autobiografie "Feeling Fabulous" schrieb Ruth offen über den "riesigen Schock" der Trennung und darüber, wie sie sich in Therapie begab. Ihr Ex-Mann Eamonn hat unterdessen bereits eine neue Partnerin: Seit Mai 2025 ist er offiziell mit Katie Alexander zusammen, einer Beziehungsberaterin.

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Getty Images Ruth Langsford bei der "Wicked" 2023 Media Night am Apollo Victoria Theatre in London

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Getty Images Eamonn Holmes beim TRIC Christmas Lunch 2024 im The Londoner Hotel in London

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Anthony Harvey/ Getty Images Ruth Langsford und Eamonn Holmes bei den "National Television Awards" in London