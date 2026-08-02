Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber wechselt Job

Constantin Schreiber (47) kehrt dem Axel Springer Verlag den Rücken. Der Moderator und Ex-Tagesschau-Sprecher gab seinen Abschied vom Berliner Medienhaus nun selbst bekannt – in einem Video auf Instagram und YouTube. Dort erklärt er, dass er bereits vor einigen Monaten gekündigt habe. Zum 31. Dezember ist für ihn bei Springer Schluss, obwohl er dort erst im September 2025 angefangen hatte. Der Grund: Im kommenden Jahr möchte er sich neuen Aufgaben widmen.

Bereut habe er seine Zeit bei Springer aber keineswegs. In seinem Posting beschreibt er sie als "eine interessante und spannende Erfahrung, bei der ich viel erleben durfte in einer Zeit großer nationaler und internationaler Umbrüche". Er glaube zudem daran, "dass Veränderung im Beruf immer gut ist, um weiter zu wachsen – unabhängig davon, wie sehr man im Job schon angekommen ist." Im Jahr 2027 will Constantin mit seinem Programm "Sagen, was ist" auf Live-Tournee gehen. Springer hielt sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung bedeckt und bestätigte lediglich das Ende der Zusammenarbeit sowie, dass Constantin sich künftig eigenen Projekten widmen werde.

Für den Moderator ist es bereits der zweite größere Jobwechsel in kurzer Zeit. Jahrelang war er als Sprecher der "Tagesschau"-Hauptausgabe tätig, bevor er im Mai 2025 seinen letzten Einsatz bei der ARD hatte und zu Axel Springer wechselte. Dort sollte er als Teil des sogenannten Global Reporters Network für Marken wie Welt, Politico und Business Insider berichten – zunächst aus Tel Aviv und New York über den Nahen Osten und internationale Brennpunkte. Nach wenigen Monaten zog er sich jedoch aus familiären Gründen von seinem Teilzeit-Dienstsitz in Tel Aviv zurück und arbeitete fortan von Deutschland aus, mit einem stärkeren Fokus auf Podcast-Formate.

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Getty Images Constantin Schreiber bei der Premiere von "The Power List – Germany's Top 50" im Restaurant Sphere in Berlin, 5. Juni 2025

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NDR Constantin Schreiber, TV-Moderator

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Getty Images Constantin Schreiber, Nachrichtensprecher