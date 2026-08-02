So reagiert Sylvester Stallone auf Biopic "I Play Rocky"

Sylvester Stallone (80) bekommt seine eigene Erfolgsgeschichte jetzt auf der großen Leinwand zu sehen – ohne selbst daran mitgearbeitet zu haben. Im neuen Biopic "I Play Rocky", das am 5. November 2026 in die deutschen Kinos kommen soll, wird die Entstehung von "Rocky" und damit der Durchbruch des Schauspielers in den 70er-Jahren nacherzählt. Wie das Branchenportal The Playlist berichtet, erfuhr Sylvester erst im Herbst von dem Projekt und war zunächst völlig überrascht. Nun hat der Actionstar den ersten Trailer auf Instagram mit der Welt geteilt – und schickt der Crew rund um Regisseur Peter Farrelly warme Worte.

In "I Play Rocky" schlüpft Anthony Ippolito (26) in die Rolle des jungen Sylvester, der in den 70ern als erfolgloser Schauspieler gilt, aber mit seinem selbst geschriebenen Drehbuch über einen Underdog-Boxer plötzlich Hollywoods Aufmerksamkeit bekommt. Im Film fordert er für den geplanten Streifen über den Außenseiter im Ring die Hauptrolle für sich und macht klar: "Ich spiele Rocky" – ein riskanter Wunsch für die Studiobosse. Während bei vielen Biopics die Originalfamilie oder die Stars selbst als Produzenten an Bord sind, fehlt Sylvesters Name in der Teamliste komplett. Gegenüber The Playlist sagte der Hollywoodstar über die Entstehung des Films: "Ich war schockiert, davon zu lesen. Ich habe rein gar nichts damit zu tun. Da ich es selbst erlebt habe, dachte ich, ich könnte mich einbringen und ihnen einige Einblicke geben." Inzwischen scheint der Schock aber verflogen: Auf Instagram schrieb er zu dem Trailer begeistert: "Jede Geschichte hat einen Anfang, und ich freue mich darauf zu sehen, wie diese zum Leben erweckt wird. Herzlichen Glückwunsch an die Besetzung und die Crew von I Play Rocky. Kämpft weiter!"

Für Anthony ist der Part als junger Sylvester nicht die erste Reise in die Filmgeschichte. Der Darsteller stand bereits für die Serie "The Offer" vor der Kamera, in der es um die Entstehung des Mafia-Klassikers "Der Pate" geht – dort verkörperte er den jungen Al Pacino (86). Dessen Karriere war in den 70er-Jahren ähnlich eng mit dem Kino-Boom verbunden wie die von Sylvester mit "Rocky". Beide Schauspieler prägten mit ihren intensiven Rollen das New-Hollywood-Kino. Sylvester, der privat als Familienmensch gilt und neben seiner Arbeit vor der Kamera auch als Produzent und Regisseur aktiv ist, blickt mit "I Play Rocky" nun noch einmal auf die Zeit zurück, in der alles für ihn begann – diesmal allerdings durch die Augen eines anderen.

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Getty Images Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025

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Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

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Getty Images Sylvester Stallone in den frühen 1980ern, bekannt aus "Rocky" und "Rambo"