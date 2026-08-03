Erste Bilder vom "Dexter"-Spin-off sorgen für Furore

Spannung pur für alle Serienfans: Paramount+ hat jetzt erste Bilder zur zweiten Staffel von "Dexter: Resurrection" veröffentlicht - und die haben es in sich. Michael C. Hall (55) kehrt darin erneut als Serienkiller Dexter Morgan zurück, diesmal gefangen zwischen zwei Killern, die New York in Atem halten. Als wäre das nicht genug, kämpft der Protagonist laut der offiziellen Beschreibung der neuen Staffel außerdem mit seinem "größten Feind bislang: einer Midlife-Krise". Auch Sohn Harrison, gespielt von Jack Alcott, ist wieder mit dabei - er setzt seinen eigenen Gerechtigkeitsfeldzug fort, während Vater und Sohn ihr "dunkelstes Kapitel" durchleben.

Die Bilder zeigen außerdem, dass Harrison in die Fußstapfen seiner Familie tritt und eine Karriere in der Strafverfolgung einschlägt. Besonders auffällig ist ein Foto, auf dem Dexter und die von Uma Thurman (56) gespielte Charley Brown Händchen zu halten scheinen - ein überraschendes Detail, da Charley in der ersten Staffel noch als Widersacherin auftrat und sogar drohte, Harrisons Leben zu beenden. Desmond Harrington kehrt zudem als Fanliebling Joey Quinn zurück und steigt zur Serienhauptrolle auf. Neu zum Cast stoßen unter anderem Brian Cox (80), Dan Stevens (43), Bokeem Woodbine und Nona Parker Johnson, wie E! News berichtet. Krysten Ritter (44) ist erneut in einer Gastrolle als Serienmörderin Lady Vengeance zu sehen, und Gabriel Luna (44) ergänzt den Cast ebenfalls als Gaststar.

"Dexter: Resurrection" ist die Fortsetzung der Kultserie "Dexter", die ursprünglich acht Staffeln lang lief und einem breiten Publikum Michael C. Hall als forensischen Blutspuranalysten und nächtlichen Vigilanten bekannt machte. Nachdem das Ende der Originalserie von vielen Fans als enttäuschend empfunden wurde, folgte 2021 das Comeback mit "Dexter: New Blood". In der ersten Staffel von "Resurrection" erwachte Dexter aus den Toten und zog nach New York, wo er seinen Sohn Harrison wiedertraf. Wann genau die neuen Folgen auf Paramount+ zu sehen sein werden, steht bislang noch nicht fest - einen offiziellen Starttermin für Staffel zwei gibt es bisher nicht.

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Getty Images Michael C. Hall, Schauspieler

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ActionPress / Backgrid Peter Dinklage, Michael C. Hall und Uma Thurman beim Dreh von "Dexter: Resurrection"

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Getty Images Michael C. Hall bei der "Dexter: Original Sin"-Premiere, Dezember 2024