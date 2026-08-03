Erlitt Glen Hansard einen Herzinfarkt vor tödlichem Crash?

Die irische Polizei wartet auf die Ergebnisse toxikologischer Tests, die nach dem Tod von Glen Hansard (†56) durchgeführt wurden. Der Musiker und Schauspieler war am 29. Juli in den frühen Morgenstunden bei einem Motorradunfall in Dublin ums Leben gekommen, als er auf der Lower Road in den Strawberry Beds zwischen Chapelizod und Lucan Village unterwegs war. Die Ermittler vermuten nun laut The Times, dass Glen möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten und dabei die Kontrolle über sein Motorrad verloren hat. Sie schließen jedoch nach wie vor nicht aus, dass er auf dem Heimweg auf andere Weise verunglückt sein könnte. Die Testergebnisse, die die genaue Todesursache klären sollen, werden laut Polizei erst in rund acht Wochen erwartet.

Der Rettungsdienst war um 4.30 Uhr morgens am Unfallort eingetroffen und hatte erste Hilfe geleistet. Die Ermittler untersuchen nun auch das Mobiltelefon des Musikers, um seine genauen Bewegungen in den Stunden vor seinem Tod nachzuvollziehen – denn wohin er nach dem Pub gegangen war, ist bislang noch unklar, wie The Times berichtet. Die Polizei hat die Öffentlichkeit gebeten, sich mit relevanten Hinweisen zu melden. Glens Tod hat eine Welle der Trauer ausgelöst: Prominente wie Bono (66), Bruce Springsteen (76) und der frühere US-Präsident Barack Obama (64) haben der Familie ihr Beileid ausgesprochen. An der Unfallstelle wurden Blumen niedergelegt. Am Dienstag, 4. August, ist eine öffentliche Totenwache in der Baroque Chapel im Irish Museum of Modern Art in Dublin geplant, am darauffolgenden Dienstag soll dann ein Requiem in der St. Patrick's Cathedral stattfinden.

Glen war zuletzt an dem Abend vor seinem Tod im Wren's Nest Pub aufgetreten, wo er an einer traditionellen Musikrunde teilgenommen hatte. Gegen 23.15 Uhr filmten ihn Gäste noch beim Gitarrespielen. Der Ire, der als Straßenmusiker in Dublin begann und mit der Rockband The Frames sowie Filmen wie "The Commitments" (1991) und "Once" (2006) internationale Bekanntheit erlangte, gewann für den Song "Falling Slowly" einen Oscar. Abseits seiner Karriere setzte er sich leidenschaftlich für Obdachlose ein und führte alljährlich am Heiligabend einen Wohltätigkeits-Busk in Dublin an. Privat hatte er 2022 die finnische Dichterin Maire Saaritsa geheiratet, mit der er noch im selben Jahr einen Sohn namens Christy bekam. Die Vaterschaft bezeichnete Glen laut Branchenblatt als das größte Abenteuer seines Lebens.

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Getty Images Glen Hansard bei den 58. Grammy Awards im Staples Center in Los Angeles, 15. Februar 2016

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Imago Bono und Glen Hansard bei der traditionellen Christmas-Eve-Buskingsession auf der Grafton Street in Dublin, 24.12.2012

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Getty Images Glen Hansard performt bei "Joni 75: A Birthday Celebration" im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles