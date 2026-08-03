Steven Seagal: Ihm hätte "Last Samurai"-Rolle zugestanden

Steven Seagal (74) erhebt erneut einen spektakulären Anspruch: Der 74-jährige Actionstar ist überzeugt, dass er die Hauptrolle in dem Historien-Epos "Last Samurai" hätte spielen sollen – und nicht Tom Cruise (64). In einem Interview, das das Far Out Magazine aufgegriffen hat, begründete er seine Meinung damit, dass er in Japan aufgewachsen sei, dort die Kampfkünste erlernt und sogar den Titel eines Meisters erhalten habe. Tom Cruise hingegen sei "ein kleiner Kerl von vielleicht 1,57 Metern", der noch nie in Japan gewesen sei, kein Japanisch spreche und noch nie ein Schwert in der Hand gehalten habe. Daher frage er sich, wie ausgerechnet er zum letzten Samurai gemacht werden konnte.

Steven legte in dem Interview noch nach und behauptete, er habe massenhaft Zuspruch für diese Einschätzung erhalten: "Wir haben 450.000 Anrufe aus aller Welt bekommen: 'Diese Rolle war wie für dich gemacht. Wie konnte das passieren?'" Ein kurzer Faktencheck zeigt allerdings, dass einiges an Stevens Ausführungen nicht der Wahrheit entspricht. Tom Cruise ist tatsächlich 1,70 Meter groß und war vor den Dreharbeiten nachweislich mehrmals in Japan. Steven hingegen ist nicht in Japan aufgewachsen, sondern in Michigan und Kalifornien – erst mit 22 Jahren zog er nach Ostasien. Der Film "Last Samurai", in dem Tom den US-Offizier Nathan Algren spielt, der im späten 19. Jahrhundert nach Japan kommt und schließlich an der Seite von Samurai-Rebellen kämpft, war mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 456 Millionen US-Dollar (etwa 400 Millionen Euro) ein großer Kassenerfolg.

Für Steven sind solche Kontroversen kein Neuland. Schon in seinen aktivsten Jahren in den 1990ern galt er als schwieriger Kollege, der bei manchem Regisseur als "Nervensäge" verschrien war, berichtet das Portal Kinostarts.de. Erst Anfang des Jahres wurden erneut Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den Schauspieler laut. Außerdem machte er weniger durch schauspielerische Leistungen als durch Skandale und seine enge Freundschaft zu Wladimir Putin (73) von sich reden. Mit dem Martial-Arts-Film "Order Of The Dragon" steht nun sein erster Film seit sieben Jahren kurz vor der Veröffentlichung.

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Getty Images Steven Seagal im November 2014

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Imago Bei den 53. Saturn Awards in Los Angeles: Tom Cruise mit zwei Auszeichnungen

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Kristina Nikishina/Getty Images Steven Seagal bei der "Mercedes-Benz Fashion Week Russia"

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