Modeschöpfer Harald Glööckler rechnet eiskalt mit Berlin ab

Designer Harald Glööckler (61) hat Berlin den Rücken gekehrt und ist zurück in seine alte Heimat in der Pfalz gezogen. Wie die Bild berichtet, verbringt er den Sommer aktuell in seiner Villa im rheinland-pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße – und macht dabei keinen Hehl daraus, was er von der Bundeshauptstadt hält. "Ich habe in den Jahren in Berlin festgestellt, dass mir die Großstadt auf Dauer einfach nicht mehr guttut. Alles kommt mir immer lauter vor, immer hektischer und leider auch immer dreckiger. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht die richtige Umgebung, wenn man 100 Jahre alt werden möchte", erklärt der 61-Jährige gegenüber der Zeitung.

Mit dem Umzug in die Pfalz verbindet Harald auch einen kompletten Neuanfang. Seine Villa aus dem Jahr 1927 hatte nach der Trennung von seinem Ehemann Dieter Schroth (77) lange leer gestanden und sollte ursprünglich verkauft werden. Doch nun hat er das Anwesen nicht nur selbst bezogen, sondern auch komplett umgestaltet. Statt schwerem Prunk und aufwendigen Stoffen dominieren jetzt helle Räume und viel Platz für seine Kunst. Im Erdgeschoss hat der Designer sogar eine eigene Galerie eingerichtet, in der er seine Werke präsentiert und sie über Auktionen und Vernissagen verkauft. "Ich musste mich neu erfinden. Ich wollte mehr Leichtigkeit, weniger Schwere. Alles dreht sich um meine Kunst, für die es genug Raum gibt", so Harald gegenüber der Bild.

Beim Neustart in der Pfalz spielt auch sein Hund Ikarus eine wichtige Rolle. "Seit Ikarus in mein Leben gekommen ist, habe ich noch einmal sehr stark hinterfragt, wie ich eigentlich leben möchte", erklärt der Modeschöpfer. Vor seinem kurzen Ausflug ins Großstadtleben hatte Harald bereits acht Jahre auf dem Land verbracht – und kehrt damit gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück. Die Trennung von Dieter Schroth, mit dem er 35 Jahre liiert und verheiratet war, hatte in seinem Leben zuletzt einiges verändert.

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Getty Images Harald Glööckler beim Pompoeoes Provence Launch im Hotel Adlon in Berlin, 19. Juni 2024.

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Schroeder / face to face Harald Glööckler und Ex-Mann Dieter Schroth, TV-Bekanntheiten

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Schroeder / face to face Harald Glööckler und Dieter Schroth, circa 1995

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