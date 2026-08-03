Bühnenkuss bei DWTS Con: Alan Bersten & Emma Slater turteln

Bei der DWTS Con, der großen Fan-Convention von Dancing with the Stars, haben die Profitänzerin Emma Slater (37) und ihr Partner Alan Bersten (32) erneut für einen romantischen Moment gesorgt. Auf dem Instagram-Account vom People-Magazin wurde nun ein Video veröffentlicht, wie die beiden nach ihrem Auftritt Zärtlichkeiten austauschen. Zuvor hatten die beiden ein Duett zu Donna Summers (†63) Klassiker "Last Dance" aufgeführt. Vor den Augen der begeisterten Fans lief Emma auf Alan zu, die beiden umarmten sich und gaben sich vor dem Publikum einen leidenschaftlichen Kuss. Anschließend verließen sie gemeinsam die Bühne – Händchen haltend. Das Pärchen ist jedoch hinsichtlich romantischer Bühnenmomente kein Anfänger mehr.

Gegenüber dem Magazin Us Weekly erinnerte sich Alan daran, wie er im April 2025 während einer Live-Show den ersten gemeinsamen Bühnenkuss wagte und damit ihre Beziehung öffentlich machte. "Ich habe sie vorher gefragt, weil ich ziemlich nervös war", so Alan. Emma habe zwar zugestimmt, aber nicht damit gerechnet, dass er es tatsächlich tun würde. "Er hat es getan, und dann haben wir den Tanz vermasselt", erinnerte sie sich. "Danach schrie das Publikum, es war wirklich laut." Kein Wunder, denn die Öffentlichkeit spekulierte schon lange zuvor, ob zwischen den beiden die Funken fliegen.

Seit diesem ersten öffentlichen Liebesmoment geben Emma und Alan immer wieder Einblicke in ihre Beziehung. Im Podcast "House of Maher" schwärmte Emma davon, wie sehr sie Alans praktische und logische Art schätzt – und seinen Humor. "Ich liebe die Tatsache, dass er mir wirklich Zuneigung zeigt und auf mich aufpasst", erzählte sie. Alan wiederum hob hervor, wie sehr Emma ihn anspornt: "Sie möchte, dass ich ein besserer Mensch werde. Und ich denke, das ist wichtig." Die beiden "Dancing with the Stars"-Profis scheinen sich daher perfekt zu ergänzen.

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Imago Alan Bersten und Emma Slater bei der 33rd Annual Race To Erase MS Gala, 2026

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Imago Alan Bersten und Emma Slater bei "Dancing With The Stars Live", 2023

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Instagram / theemmaslater Alan Bersten und Emma Slater mit Freunden im Februar 2025

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