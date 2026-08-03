Nach Slipknot-Aus taucht Sid Wilson plötzlich wieder auf

Erstmals seit seinem Rauswurf bei Slipknot ist Sid Wilson (49) wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. TMZ zeigt Aufnahmen des DJs, der gemeinsam mit einem Freund vor einem Tonstudio in Los Angeles zu sehen ist. Die Begegnung verlief denkbar unaufgeregt: Sid hielt den Kopf gesenkt und gab keinerlei Statements ab, als er auf seinen Rauswurf aus der Metalband angesprochen wurde. Sein Begleiter hingegen reagierte mit einem Lachen und einem Scherz in Richtung der Kameras: "Wir kommen zu spät zur Kirche, Mann." Dann verschwanden beide wortlos im Inneren des Studios.

Über das, was ihn musikalisch als Nächstes erwartet, hüllte sich Sid in Schweigen. Ebenso ließ er offen, in welchem Verhältnis er noch zur Band steht. Fest steht lediglich, dass er offenbar im Studio aktiv ist. Was er dort konkret aufnimmt oder mit wem er zusammenarbeitet, ist bisher nicht bekannt. Die Fragen rund um seine Zukunft bleiben damit vorerst unbeantwortet.

Sid gehört zu den neun Gründungsmitgliedern von Slipknot und war seit 1999 fester Bestandteil der Band. Er war vor allem für seine Turntable-Arbeit und seine energiegeladene Bühnenpräsenz bekannt. Der Rauswurf kam für ihn zu einer schwierigen Zeit: Erst im März hatten er und Kelly Osbourne (41) ihre Verlobung aufgelöst und sich getrennt. Slipknot hat im Laufe der Jahre bereits mehrere Mitglieder verloren – Craig Jones und Chris Fehn sind ebenfalls nicht mehr Teil der Gruppe. Joey Jordison starb 2021 im Schlaf, Paul Gray kam 2010 durch eine Überdosis ums Leben.

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Getty Images Sid Wilson, Musiker

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Getty Images DJ Sid Wilson

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Getty Images Sid Wilson und Kelly Osbourne bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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