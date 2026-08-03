Junior Andre fand seine Stiefmutter als Kind "attraktiv"

In der neuen Staffel der Realityshow "The Princess Diaries" hat Junior Savva Andre (21) ein pikantes Geheimnis gelüftet: Als Kind hatte er laut eigener Aussage ein Auge auf seine heutige Stiefmutter Emily MacDonagh geworfen. Das süße Geständnis kam jedoch nicht freiwillig – es war Juniors Schwester Princess Andre (19), die ihren Bruder vor laufender Kamera verriet. Der 21-Jährige bestätigte daraufhin, dass er Emily tatsächlich attraktiv fand, als er sie als kleines Kind kennenlernte. Als sein Vater Peter Andre (53) ihm dann eröffnete, dass sie seine Freundin werden würde, reagierte Junior mit Tränen – und einem kleinen Protest. In der Sendung sagte er: "Ich habe geweint, weil du gesagt hast, dass Emily deine Freundin wird, und ich sagte: 'Nein, sie ist meine Freundin.'"

Princess ließ sich die Gelegenheit, ihren Bruder damit aufzuziehen, natürlich nicht entgehen. "Es gibt Dinge, die Junior mir niemals verzeihen wird, und es gibt Dinge, die ich Junior niemals vergessen werde – und das ist eines davon", scherzte sie in der Sendung. Emily war damals rund 15 Jahre älter als Junior und lernte ihren Stiefsohn kennen, als dieser ungefähr fünf Jahre alt war. Peter hatte Emily zwei Jahre lang als Freundin gehabt, bevor er sie den Kindern offiziell vorstellte. Eine Szene aus der Episode zeigt zudem, dass Junior Emily damals sogar einlud, mit ihm zusammen im Zelt zu schlafen, als die Familie gemeinsam im Garten campte. Außerdem äußerte sich Princess in der Sendung über das turbulente Liebesleben ihrer Mutter Katie Price (48), das sie nach eigener Aussage kaum verfolgt.

Junior entstammt der Ehe von Peter und Katie, deren Liebesgeschichte 2004 bei "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" begann und 2005 in einer Hochzeit gipfelte. Nach der Trennung 2009 lieferten sich die beiden jahrelang öffentliche Fehden – erst Anfang dieses Jahres schlossen Katie und Peter offiziell Frieden. Umso besonderer ist die dritte Staffel von "The Princess Diaries", in der erstmals beide Elternteile gemeinsam auftreten. Vervollständigt wird die Familie durch Stiefmutter Emily, die Peter 2015 heiratete und mit der er zwei gemeinsame Kinder hat.

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Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva, Princess Tiaamii und Peter Andre in London im Oktober 2021

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Getty Images Peter Andre, Junior, Princess und Emily MacDonagh

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Instagram / katieprice Junior Andre, Katie Price und Princess Andre vor knapp 10 Jahren