Mahershala Ali sagt "Blade" mit Marvel endgültig ab

Sieben Jahre lang wartete Mahershala Ali (52) auf seinen großen Marvel-Moment – vergeblich. Bereits 2019 hatte das Studio den zweifachen Oscarpreisträger als neuen Blade angekündigt, als Nachfolger von Wesley Snipes (64) in der Rolle des vampirjagenden Daywalkers. Doch trotz immer neuer Drehbuchversionen und verschobener Starttermine kam der Film nie zustande. Jetzt hat Ali im Interview mit GQ – eigentlich anlässlich seines kommenden Films "Your Mother Your Mother Your Mother" – dem Projekt endgültig eine Absage erteilt und dabei klare Worte gefunden.

Im Gespräch mit GQ machte der Schauspieler seinem Frust unverhohlen Luft und schob die Verantwortung für das Scheitern klar Marvel zu: "Sie hatten mich unter Vertrag, sie haben Milliarden von Dollar. Wenn sie den Film hätten machen wollen, hätten wir den Film gemacht", wird er zitiert. Und weiter: "Ich bin bereit, mit den Blade-Fragen abzuschließen. Diese Fragen sind für sie bestimmt. Sie wollten es nicht machen, also sollten sie diese Frage beantworten." Damit zieht Mahershala nach Jahren des Wartens einen endgültigen Schlussstrich unter das Thema.

Trotz des geplatzten Marvel-Projekts blickt der Schauspieler auf eine beeindruckende Karriere zurück. Mahershala gewann seinen ersten Oscar für seine Rolle in "Moonlight" und seinen zweiten für "Green Book". Zuletzt war er auf der Leinwand in "Jurassic World 4: Die Wiedergeburt" zu sehen. Daneben lieh er seine Stimme für Marvel-Produktionen wie die Spider-Verse-Filme. Künftig steht er als Hauptdarsteller der Thrillerserie "The Plot" vor der Kamera und ist außerdem im HBO-Crimedrama "Task" an der Seite von Mark Ruffalo (58) zu sehen.

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Getty Images Mahershala Ali bei der "Green Book"-Premiere

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Imago Wesley Snipes in "Blade", 1998

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Getty Images Mahershala Ali bei den Palm Springs International Film Awards, Januar 2026