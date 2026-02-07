"Villa der Versuchung" geht im Sommer in die zweite Runde

Die beliebte Reality-Show Villa der Versuchung kehrt zurück! Nachdem die erste Staffel im Jahr 2025 bereits große Erfolge feierte, wird nun die zweite Staffel in Thailand gedreht. Wie SAT.1-Senderchef Marc Rasmus am 4. Februar bei der Premiere der neuen Promis unter Palmen-Staffel verkündete, haben die Dreharbeiten bereits am selben Tag begonnen. Wieder mit dabei ist Moderatorin Verona Pooth (57), die die prominenten Kandidaten erneut durch das Spiel zwischen Glamour und Gewissen führen wird. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist laut Presseportal.de für den Sommer 2026 geplant und erfolgt sowohl auf SAT.1 als auch auf Joyn.

Mit der Fortsetzung setzt der Sender auf einen seiner größten Reality-Hits des vergangenen Jahres. Die erste Staffel von "Villa der Versuchung" war 2025 laut Presseportal die erfolgreichste neue Reality-Show in Deutschland und überzeugte sowohl im klassischen Fernsehen als auch auf Joyn. Im TV erreichte das Format in der SAT.1-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen im Schnitt 8,5 Prozent Marktanteil und lockte pro Folge rund 3,3 Millionen Reality-Fans vor die Bildschirme. Währenddessen schaffte es die Show auf Joyn unter die Top-10-Reality-Formate des Jahres. Somit dürfen sich die Fans sicher wieder auf gute Unterhaltung und jede Menge Drama freuen.

In der Premieren-Staffel traf in der Villa eine bunte Promi-Mischung aufeinander, darunter Jimi Blue Ochsenknecht (34), Raúl Richter (39), Georgina Fleur (35), Kevin Schäfer, Kate Merlan (38), Brenda Brinkmann und Gewinnerin Jasmin Herren (47). Wer sich dieses Mal der Versuchung stellt, wurde bisher jedoch noch nicht verraten. Auf Instagram wird derweil eifrig spekuliert, welche Reality-Stars in der zweiten Staffel gegeneinander antreten werden, und in den Kommentaren sammeln sich bereits Namen wie Tommy Pedroni (30) und Carina Nagel. Fans dürfen also schon jetzt gespannt sein, wann genau die "Villa der Versuchung" im Sommer wieder ihre Türen öffnet.

Anzeige Anzeige

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Anzeige Anzeige

Joyn Jasmin Herren und die "Villa der Versuchung"-Kandidaten