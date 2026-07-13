TV-Comeback endet abrupt: Dolly Buster musste in eine Klinik

Was als großes Fernsehcomeback geplant war, endete für Dolly Buster (56) mit einem Schreckensmoment: Die Schauspielerin und Ex-Pornodarstellerin musste während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Sat.1-Realityshow Villa der Versuchung in Thailand plötzlich in eine Klinik gebracht werden. Wie die Bild berichtet, soll sie vor Ort einen Kreislaufkollaps erlitten haben und auf der Intensivstation behandelt worden sein. Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung: "Sie klagte über Unwohlsein, vielleicht wegen der Hitze, und musste in die Klinik gebracht werden. Dort blieb sie dann auch einige Tage."

Nachdem sie das Krankenhaus verlassen hatte, kehrte sie nicht mehr ans Set zurück. Welche genaue Diagnose die Ärzte stellten, ist bislang nicht bekannt. Sat.1 äußerte sich jedoch beruhigend zu dem Vorfall: "Dolly Buster wurde während der Dreharbeiten zu 'Villa der Versuchung' medizinisch versorgt. Was genau passiert ist, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab August in Sat.1. So viel sei vorweggenommen: Es muss sich niemand Sorgen machen."

Dolly, die bürgerlich Nora Baumberger heißt, wurde in den 1990er-Jahren als Erotikdarstellerin bekannt und arbeitete sich im Laufe der Zeit auch als Autorin, Produzentin und Unternehmerin einen Namen. Die Teilnahme an "Villa der Versuchung" sollte nun ihr TV-Comeback markieren – ein Format, in dem Promis in eine Villa ziehen, die nur mit dem Allernötigsten ausgestattet ist. In der Show wird dann jeglicher erdenklicher Luxus geboten, aber jede dieser Annehmlichkeiten hat ihren Preis. Ob und in welcher Form ihre Geschichte in der Show noch zu sehen sein wird, bleibt bis zum Ausstrahlungstermin im August offen. Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Dolly ein TV-Projekt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abbrechen muss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Buster beim Radio Regenbogen Award 2023

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Anzeige Anzeige

Imago Dolly Buster bei der Charity Poker Night in Wuppertal, Mai 2025