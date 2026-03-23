Spoiler: Dilara Kruse bewusstlos bei "Promis unter Palmen"

Ohnmachts-Drama im Halbfinale von Promis unter Palmen! In Thailand spielt sich in der neuen Folge, die vorab nur auf RTL+ zu sehen ist, eine Schrecksekunde in der Villa ab, als Realitystar Dilara Kruse plötzlich zusammenbricht. Zuvor hatten die Kandidaten in einem kräftezehrenden Kapitänsspiel eine acht Meter hohe Strickleiter erklimmen, auf ihren Helmen Becher mit Schampus transportieren und dann den wackeligen Weg wieder nach unten finden müssen. Dabei schlägt sich Dilara immer wieder die Knie auf und bricht schließlich entkräftet ab. Zurück in der Unterkunft will Teilnehmer Kevin Wolter sich um ihre lädierten Beine kümmern, dann passiert der Schockmoment, den Sat.1 in der Folge nahezu ungefiltert zeigt.

Während der Fitnessstar in der Villa die Verbände von Dilaras aufgeschürften Knien entfernt, klagt die Frau von Ex-Fußballprofi Max Kruse (38) über Übelkeit und Schwindel. "Warte, mir ist schlecht, mir ist schwindelig, ich kipp um", warnt sie noch, bevor sie in sich zusammensackt und bewusstlos auf der Liege liegt. Kevin, der eine Sanitätsausbildung bei der Bundeswehr absolviert hat, reagiert sofort: Er gibt der Influencerin leichte Klapse ins Gesicht, lagert ihre Beine hoch, damit das Blut zurück in den Kopf fließt, und spricht beruhigend auf sie ein. Nach wenigen Sekunden schlägt Dilara die Augen wieder auf, wirkt deutlich stabiler und fragt irritiert: "Was ist passiert?" Der Muskelprotz verordnet ihr eine Stunde Bettruhe, doch die Brünette nimmt es mit Humor und witzelt, so lange könne sie sich gar nicht entspannen.

Die vierte Staffel von "Promis unter Palmen" sorgt bereits seit Wochen für Aufsehen. Besonders das Ex-Paar Eric und Edith Stehfest (30) brachte ordentlich Unruhe in die Villa, wie der bereits ausgeschiedene Teilnehmer Martin Angelo (32) nach seinem Exit im Interview mit OK! bestätigte. Nach einem öffentlichen Streit über Betrugsvorwürfe und heftige Auseinandersetzungen ums Trinken flog Edith zunächst aus der Show, kehrte aber nach dem freiwilligen Abgang von Anouschka Renzi (61) zurück. Die neue Ohnmachts-Szene rund um Dilara reiht sich damit in eine Staffel ein, in der nicht nur körperlich, sondern auch emotional jede Menge auf dem Spiel steht.

Anzeige Anzeige

Joyn / Gerhard Merzeder Dilara Kruse, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wolterkevin Kevin Wolter, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026