Deshalb packt Dilara Kruse gnadenlos über Realitystars aus

Dilara Kruse ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Reality-TV-Bekanntheit packt im Netz gerne kompromisslos über andere TV-Stars aus – so auch, als sie vergangenes Jahr enthüllte, dass Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) nach Temptation Island VIP getrennte Wege gehen. Im Interview mit Promiflash verrät sie nun, warum sie so häufig intime Details aus der TV-Blase öffentlich macht: Sie wolle nicht, dass sich die Leute "verarschen lassen und denken, das ist normal. Leute, nein – das ist nicht normal. Für mich ist das auch nicht normal. Eine Frau kann machen, was sie will, aber es ist nicht normal, diesen Weg zu gehen und jungen Mädchen einzureden, das ist normal", betont sie.

Gegenüber Promiflash legt Dilara nach und zählt auf, was sie genau meint: exzessiver Alkoholkonsum, das Verherrlichen von Substanzen und toxische On-off-Beziehungen als Dauer-Content. Vor allem junge Zuschauerinnen will sie sensibilisieren. Man dürfe nicht nur den Schnitt und die Show sehen, sondern müsse die Menschen dahinter erkennen. "Ich möchte nicht, dass junge Mädels oder Leute vera*scht werden. Es gibt ja einige Mädels, die sagen zum Beispiel: 'Aleks Petrovic, du bist so toll.' […] Deswegen habe ich gespoilert. Stopp, stopp! Dieser Mensch ist nicht gut. Das ist ein ganz schlimmer. Wenn du so einen Menschen siehst, renn. Nimm deine Beine in die Hand, Mädchen, und renn", stellt sie klar.

Bereits vor einigen Monaten sorgte Dilara mit einem besonders brisanten Spoiler für Aufsehen: In einer Instagram-Story enthüllte sie, dass Aleks mit Emmy Russ (26) angebandelt habe – und das, obwohl er offiziell noch mit Vanessa zusammen war. "Temptation Island VIP" war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ausgestrahlt worden, weshalb viele Fans schockiert waren. Mit ihrem Vorpreschen nahm die Frau von Max Kruse (37) den Zuschauern die Spannung und brachte sich selbst erneut ins Zentrum der Debatte. Viele Fans fühlten sich um das große Finale der Sendung betrogen. Damals verteidigte sie ihr Handeln mit Verweis auf ihre Erfahrungen bei #CoupleChallenge. "Ich hab da nicht alles richtig gemacht. Aber das ist jetzt Karma", erklärte sie.

IMAGO / Marja Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

IMAGO / Marja Dilara Kruse, Januar 2026