Dilara und Max Kruse planen Nachwuchs und Auswanderung

Dilara Kruse hat bei RTL überraschend offene Einblicke in die gemeinsamen Zukunftspläne mit ihrem Ehemann Max Kruse (38) gegeben. Die TV-Bekanntheit sprach kurz vor den RTL Reality Awards nicht nur über ihre Nominierungen, sondern auch darüber, was das Paar in diesem Jahr noch vorhat und die Neuigkeiten haben es in sich: Die Kruses denken über eine Auswanderung nach und planen außerdem gemeinsamen Nachwuchs. "Ich würde gerne auswandern, das überlege ich schon seit zwei Jahren. Allerdings nicht zu weit weg. Wahrscheinlich werden wir dann sechs Monate in Deutschland und sechs Monate woanders leben. Daher werden mein Mann und ich in diesem Jahr sehr viel reisen und uns eine neue Heimat suchen", plaudert sie aus.

Ganz Deutschland den Rücken kehren möchten die beiden aber nicht, zu wichtig sind ihnen ihre Jobs und der regelmäßige Kontakt zu ihren Familien. Und nicht nur das: Auf die Frage nach Kindern antwortete Dilara vielsagend: "Dann müssen wir mal schauen. Die Familie Kruse plant auch Kinder. Vielleicht eine kleine Dilara oder einen kleinen Max." Auf Nachfrage legte sie nach: "Wir sind dabei." Die Ex-Spielerfrau betont zudem, dass sie nicht mehr die Jüngste sei. Was die Erziehung betrifft, hat sie bereits eine klare Haltung: "Mein Kind darf werden, was es möchte. Ob Rennfahrer oder Hausmeister. Und vor allem soll es gesund sein, das ist das Allerwichtigste!"

Bereits vor zwei Monaten hatte die Influencerin öffentlich mit einem Abschied vom Reality-TV geliebäugelt. In einem Interview mit Promiflash machte sie damals ihrem Ärger über die Branche Luft und kritisierte die Entwicklung vieler Formate scharf. "Es ärgert mich, dass Menschen, die handgreiflich geworden sind, fremdgehen, die Lügengeschichten erzählen, immer mehr Plattform bekommen oder mehr Sendezeit", erklärte sie damals entschieden. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie ihre Teilnahme an künftigen Shows sehr viel kritischer prüfen wolle und großen Wert darauf lege, mit wem sie sich zeigt. Sogar eine eigene Realityshow schloss sie nicht aus.

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IMAGO / Oliver Langel Dilara und Max Kruse, 2025

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IMAGO / Gartner Max Kruse und Dilara Kruse, 2025

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Imago Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit