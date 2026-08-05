Sie sieht Max Kruse bei "Die Verräter" als größte Gefahr

Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse (38) ist in der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! als Verräter dabei – und hat auf der Premiere der neuen Staffel gegenüber Promiflash verraten, wen er im Cast als seine größte Bedrohung gesehen hat. Die Antwort fiel dabei eindeutig aus: Die Meise-Zwillinge bereiteten ihm die meisten Sorgen. "Ich glaube, bei den Meise-Zwillingen hatte ich so das größte Bedenken, dass es irgendwann deswegen enden könnte", erklärte der 38-Jährige im Interview.

Dass Max überhaupt mitmacht, war für ihn nach eigener Aussage keine schwierige Entscheidung. "Als die Anfrage kam, gab es für mich gar keine zwei Meinungen, weil ich liebe das Spiel. Ich kannte es schon vorher, habe es schon oft gespielt und war der festen Überzeugung, dass es für mich prädestiniert ist", so der Ex-Sportler im Promiflash-Interview. Auch seine Fähigkeit, als Verräter zu überzeugen, sieht er selbstbewusst: "Wir werden sehen. Das wird sich zeigen, aber ich glaube, dass ich nicht so schlecht bin." Rückendeckung bekommt er dabei sogar von seiner Frau Dilara Kruse (35), die ihm bestätigt, gut lügen zu können. Auch über seine Performance in der Show hat er sie bereits informiert. "Sie war zufrieden mit mir", verriet er.

In der vierten Staffel schlüpft Max gemeinsam mit TV-Legende Marijke Amado (72) und Entertainer Ralph Morgenstern in die Rolle des Verräters. Die drei wurden von Moderatorin Sonja Zietlow (58) heimlich für diese Aufgabe auserkoren. Ihre Mission: Nacht für Nacht Mitspieler aus dem Spiel zu werfen, ohne dabei selbst aufzufliegen – und das möglichst, ohne dass jemand wie die Meise-Zwillinge ihnen auf die Schliche kommt.

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RTL / Stefan Gregorowius Max Kruse bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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Imago Max Kruse und seine Ehefrau Dilara Kruse, 10. Februar 2025

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RTL Sonja Zietlow und die Teilnehmer der neuen Staffel "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"