Marcel Nguyen würde "Die Verräter" heute anders angehen

Bei der glamourösen Premiere der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! plaudert Marcel Nguyen (38) ganz offen über seine Erfahrungen bei der Show. Der Kunstturner, der diesmal als Loyaler in der Runde der Promis mitspielt, spricht im Interview mit Promiflash darüber, wie er seine Teilnahme heute einschätzen würde. Direkt auf dem roten Teppich gefragt, ob er vom allerersten Drehtag an etwas anders machen würde, denkt Marcel nicht lange nach – und verrät, dass er seine Strategie im Rückblick klar verändern würde.

Im Interview erklärt Marcel, dass es durchaus mehrere Punkte gebe, die er inzwischen anders angehen würde. "Ja, tatsächlich. Es gibt schon die eine oder andere Sache, die ich anders machen würde. Definitiv", sagt der TV-erprobte Sportler im Promiflash-Talk. Auf die Nachfrage, worum es dabei konkret geht, wird er deutlicher: "Ich war am Anfang relativ ruhig. Und das würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Also direkt mehr interagieren, weil man sich sonst verdächtig macht."

Marcel hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als erfolgreicher Kunstturner gemacht und stand bereits bei zahlreichen Wettkämpfen im Rampenlicht, bevor er nun in die Welt der Realityshows eintauchte. Der gebürtige Augsburger gibt in Interviews immer wieder Einblicke in seine disziplinierte Lebensweise, die stark vom Leistungssport geprägt ist. Dennoch zeigt er bei Formaten wie "Die Verräter" auch seine lockere Seite und sucht sichtbar den Austausch mit den anderen Stars. Gerade diese Mischung aus fokussiertem Athleten und kommunikativem Teamplayer macht seine Teilnahme für die Fans spannend – und erklärt, warum Marcel seine Herangehensweise heute noch bewusster auf Interaktion und Offenheit ausrichten würde.

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Imago Marcel Nguyen bei der Premiere von "Die Verräter – Vertraue niemandem" im Cinenova in Köln-Ehrenfeld, 02.08.2026

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RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der vierten Staffel

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Instagram / themarcelnguyen Marcel Nguyen, Turner