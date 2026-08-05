"Heulsuse": Cathy Hummels zieht ihr Fazit zu "Die Verräter"

Nach ihrer Teilnahme an Die Verräter – Vertraue Niemandem! hat Cathy Hummels (38) nun über ihre Zeit im Schloss gesprochen. Bei der Premiere der vierten Staffel verriet die Moderatorin jetzt im Gespräch mit Promiflash, dass die Dreharbeiten für sie eine große emotionale Herausforderung waren. "Wenn ich überfordert bin, bin ich eine Heulsuse", gibt Cathy offen zu. "Ich kann auch nicht gut lügen. Vor allem, wenn ich Menschen in die Augen schaue. Es fällt mir sehr schwer."

Genau deshalb habe sich Cathy gewünscht, nicht als "Verräterin" in die Show zu starten. "Ich wollte von Anfang an 'Loyale' sein, weil ich wusste, das andere wär mein Tod. Da wär ich sofort raus gewesen", erklärt sie. Nach den intensiven Erfahrungen im Schloss steht für die Moderatorin nun fest: Ein weiteres Reality-Experiment dieser Art kommt für sie aktuell nicht infrage. Auf die Frage von Promiflash, ob sie sich noch einmal so einen TV-Ausflug vorstellen könne, antwortet sie deutlich: "Ne, ne. Es ist für mich psychisch zu anstrengend gewesen."

Dass Cathy Hummels bei "Die Verräter" dabei ist, hatte bereits vor dem Start der neuen Staffel für Gesprächsstoff im Netz gesorgt. Neben Prominenten wie Gabriel Kelly (25), Joelina Drews (30), Tine Wittler (53) und Max Kruse (38) gehörte sie zu den Teilnehmern, über die besonders viel diskutiert wurde. Über ihre Zeit in der Show sagt Cathy rückblickend gegenüber Promiflash: "Ich war einfach Cathy. Du kannst dich auch nicht verstellen, weil du bist einfach so in diesem Spiel die ganze Zeit." Die RTL-Show ist seit dem 3. August bei RTL+ abrufbar und läuft ab dem 17. August auch im linearen Fernsehen.

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Imago Cathy Hummels bei der Premiere der 4. Staffel von "Die Verräter" im Cinenova in Köln

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Imago Sonja Zietlow und Cathy Hummels, August 2026

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RTL Sonja Zietlow und die Teilnehmer der neuen Staffel "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"