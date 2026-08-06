Nach Schock-Video: Perez Hilton ist wieder ansprechbar

Nach einem vermeintlichen Suizidversuch von Perez Hilton (48) gibt es ein erstes vorsichtig hoffnungsvolles Zeichen. Rund einen Tag nach dem alarmierenden Vorfall soll der Social-Media-Star wieder in der Lage sein, mit anderen zu kommunizieren. Das teilte seine Familie in einer Stellungnahme auf Perez' Website mit. Der 48-Jährige war zuvor nach einem verstörenden Livestream aus seiner Unterkunft in Miami-Dade in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie es aktuell genau um seine Gesundheit steht und welche Behandlung er erhält, ist allerdings weiterhin nicht bekannt. Seine Angehörigen warten noch immer auf nähere Auskünfte. Dass Perez nun offenbar ansprechbar ist, macht ihnen in dieser belastenden Situation jedoch Hoffnung.

In ihrem Statement schildert die Familie, wie schwer die vergangenen Stunden für sie waren. Gleichzeitig beklagt sie, bislang kaum etwas über Perez' Zustand erfahren zu haben. "Das war für uns unglaublich schwierig und emotional und wurde noch dadurch erschwert, dass unserer Familie nur sehr wenige Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Während wir weiterhin auf weitere Neuigkeiten warten, bleiben wir hoffnungsvoll", heißt es in der auf seiner Website veröffentlichten Erklärung. Als bislang wichtigstes positives Signal heben die Angehörigen hervor: "Wir können außerdem bestätigen, dass Perez in der Lage ist zu kommunizieren, was unserer Familie Hoffnung gegeben hat." Weitere konkrete Details nannten sie nicht. Damit bleibt vorerst offen, wie sich der Zustand des Bloggers seit seiner Einlieferung entwickelt hat und wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss.

Auslöser des Polizeieinsatzes war ein beunruhigender TikTok-Livestream aus Perez' Unterkunft in Miami-Dade. Darin war der Blogger nackt, blutverschmiert und sichtlich aufgewühlt zu sehen. Zahlreiche Zuschauer setzten daraufhin Notrufe ab, da er sich in dem Stream auch selbst verletzt haben soll. Das Miami-Dade County Sheriff's Office ermittelte die Adresse und schickte Einsatzkräfte zu dem Haus. Vor Ort trafen die Beamten auf Familienmitglieder, die angaben, Perez halte sich allein in dem Gebäude auf. Anschließend wurde der Unternehmer in ein Krankenhaus gebracht.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Bei den Not Alone Awards im Wynn Las Vegas: Perez Hilton

Getty Images Perez Hilton, Januar 2025