"Good Luck Guys"-Twist: Ex-Drama schon beim ersten Treffen

Kaum sind die Augenbinden gefallen, herrscht am Lost Beach in Thailand schon dicke Luft. In der vierten Staffel von Good Luck Guys hat die Produktion die Teams nämlich mit einem gemeinen Kniff zusammengestellt: Mehrere frühere Paare und Affären müssen gemeinsam antreten. Nelly bekommt dabei ausgerechnet ihren Ex Calvin Ogara an die Seite gestellt, während ihr fester Freund Dion Brown mit seiner früheren Love Island-Bekanntschaft Jeje Lopes ein Duo bildet. Auch Beverly trifft es hart – sie landet mit Max Wilschrey (30) zusammen, mit dem sie laut Produktion eine wochenlange Affäre hatte. Besonders Nelly ist in der Sendung fassungslos: "Das ist wirklich der schlimmste Cast, den ich mir hätte vorstellen können", stellt sie klar. Schon vor der Enthüllung hatte sie Calvin als ihren schlimmstmöglichen Partner bezeichnet – die beiden seien nicht im Guten auseinandergegangen und sie wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Auch Calvin freut sich alles andere als über das Wiedersehen. "Na super alter, mit Nelly", kommentiert er die Auslosung bei "Good Luck Guys" trocken. Anschließend behauptet er, seine Teampartnerin komme ohnehin nur mit wenigen Menschen klar und neige dazu, andere zu hassen. Für Nelly kommt zur Belastung mit dem Ex noch hinzu, dass ihr Freund mit Jeje antritt. Die erklärt ihre Vorgeschichte mit Dion offen: "Dion und ich haben uns bei 'Love Island' kennengelernt. Es fiel auch ein Kuss." Von einer Annäherung an Nelly hält sie wenig: "Nelly und ich werden auf jeden Fall keine Freunde, nicht jetzt und auch in keinem weiteren Leben." Dion selbst gibt an, sich weiterhin gut mit Jeje zu verstehen, und ist mit seinem Team zufrieden. Dass seine Freundin nun mit Calvin zusammenarbeiten muss, findet er wegen der gemeinsamen Vergangenheit der beiden allerdings unangenehm – er wäre lieber selbst mit ihr angetreten. Nelly rechnet deshalb mit weiterem Ärger: "Dion findet es halt superkacke, dass ich mit Calvin in einem Team bin. Dion ist schon sehr eifersüchtig." Zurückhaltend geht es auch beim dritten Duo zu: Max spricht von "Ex on the Beach 2.0", Beverly hält knapp fest: "Meine Freude hält sich in Grenzen."

Nelly und Calvin sind dem Realitypublikum längst kein unbekanntes Duo: Die beiden lernten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Nach ihrer Trennung, die nicht im Guten endete, müssen sie nun gemeinsam durch die Challenges am Strand kommen. Bei Dion und Jeje liegt der Ursprung dagegen bei "Love Island", wo es zwischen ihnen zu einem Kuss kam. Damit sehen sich beide Hälften des Paares gleichzeitig mit früheren romantischen Kontakten konfrontiert. Insgesamt treten in der vierten Staffel zwölf Realitystars an. Sie leben in einfachen Unterkünften am thailändischen Lost Beach und kämpfen um Perlen, mehr Komfort und am Ende um den Sieg. Neben den drei konfliktbeladenen Duos gehören unter anderem Hati Suarez, Nadja Großmann, Garry Secret (22), Maurice Spada, Francesco Morelli und Greta Barthel zum Cast.

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