Erstes Enkelkind: Das verrät Bald-Opa Ralf Schumacher dazu

Ralf Schumacher (51) darf sich schon mit 51 Jahren auf eine völlig neue Rolle vorbereiten: Er wird zum ersten Mal Großvater. Sein Sohn David Schumacher (24) und dessen Ehefrau Vivien (25) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – am Mittwoch machten die beiden die Schwangerschaft im Netz öffentlich. Für den ehemaligen Formel-1-Piloten war die Nachricht allerdings keine große Überraschung. Wie er gegenüber Bunte erzählte, wusste er längst, dass das Paar früh eine Familie gründen wollte. Ein Detail hält der werdende Opa aber unter Verschluss: Das Geschlecht des Babys kennt er nämlich bereits. "Ich darf es nicht verraten", stellte er im Gespräch klar.

Bei der frohen Botschaft musste Ralf zudem an seine eigene Familiengeschichte denken. "David ist auch zur Welt gekommen, als ich gerade 26 wurde. Vielleicht hat es ja damit etwas zu tun", überlegte er und fügte hinzu: "Der Wunsch war bei den beiden immer da, und ich finde das toll." Der Zeitpunkt passe aus seiner Sicht ohnehin gut, denn sein Sohn stehe sowohl beruflich als auch privat gefestigt im Leben. Dass er selbst schon mit Anfang 50 Opa wird, sieht der Unternehmer als echten Vorteil: "Ich bin superhappy, mit Anfang 50 mit meinem Sohn noch viele Dinge gemeinsam machen zu können. Und jetzt im Umkehrschluss so früh Opa zu werden, ist natürlich auch schön." Den nötigen Humor bringt er ebenfalls mit. "Meine Haarfarbe passt ja", scherzte er über seine neue Rolle und fügte hinzu: "Ich bin ja nicht eitel, ganz im Gegenteil – also ich finde das toll, ich freue mich riesig."

David und Vivien selbst hatten sich für ihre Verkündung eine besonders stimmungsvolle Kulisse ausgesucht. Auf einem Instagram-Foto, das in der Natur rund um Salzburg entstand, sind kleine weiße Strickschuhe, ein beigefarbener Teddybär und ein goldgerahmter Spiegel mit dem Wort "Baby" zu sehen. In der Spiegelung erkennt man das Paar, das sich vor einem Bergsee in den Armen liegt. Dazu schrieb Vivien romantische Worte: "Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht uns zu dritt." Der Nachwuchs ist bereits der zweite große Meilenstein innerhalb weniger Monate für die beiden. Im Februar dieses Jahres hatten sich der Rennfahrer und seine Partnerin in Salzburg im Kreis ihrer Liebsten das Jawort gegeben.

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf und David Schumacher, Juni 2025

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher, Rennfahrer

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Instagram / davidschumacher_official Vivien und David Schumacher geben ihre Schwangerschaft bekannt