Trip mit Mama: Charlotte Crosby landet erneut im Krankenhaus

Charlotte Crosby (35) hat ihre Fans mit einer sehr beunruhigenden Nachricht überrascht: Der TV-Star, bekannt aus der Show Geordie Shore, wurde während eines Städtetrips nach London über Nacht in die Notaufnahme gebracht. Am Krankenbett der Reality-Bekanntheit saß ihre Mutter Letitia, die den Ausflug eigentlich als gemeinsamen Mädchenausflug geplant hatte. Auf dem Instagram-Foto, das sie postete, wirkte die 35-Jährige sichtlich erschöpft.

In ihrer Nachricht an die Fans zeigte sich Charlotte erleichtert, dass die langen Stunden in der Klinik immerhin etwas Klarheit gebracht haben. "Wir haben nach sechs langen Stunden einige Antworten bekommen, was beruhigend war", schrieb sie. Gleichzeitig entschuldigte sie sich bei ihren Followern für fehlende Reaktionen: "Es tut mir wirklich leid, wenn ich in letzter Zeit langsam bei Antworten war oder einfach etwas schlecht drauf war. Es waren ein paar schwierige Monate." Zu den genauen Ursachen ihres Krankenhausbesuchs äußerte sie sich nicht.

Tatsächlich hatte Charlotte zuletzt einiges durchzumachen. Erst vor wenigen Monaten hatte sie auf den Malediven einen gesundheitlichen Zusammenbruch erlitten und das Urlaubsende mit Erbrechen und großer Schwäche beschrieben – damals landete sie mit Sauerstoffmaske ebenfalls im Krankenbett. Dazu kam Mitte März ein medizinischer Notfall ihres Verlobten Jake Ankers: Er wurde während eines Schottland-Urlaubs mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, nachdem er starke Brustschmerzen und Taubheitsgefühle in den Armen entwickelt hatte. Die Diagnose lautete Blutgerinnsel. Jake beschrieb den Vorfall als "echten Weckruf", künftig besser auf seine Gesundheit zu achten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby im Krankenbett

Anzeige Anzeige

Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby im Krankenhaus