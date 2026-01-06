Charlotte Crosby ist nach Malediven-Reise im Krankenhaus

Charlotte Crosby (35) hat nach ihrem Traumurlaub auf den Malediven nun einen unschönen Start ins neue Jahr erlebt: Die Reality-Bekanntheit landete nach der Rückreise nach Großbritannien im Krankenhaus. Zuvor hatte sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Jake Ankers und den Töchtern Alba und Pixi den Jahreswechsel auf den berühmten Inseln verbracht. Am letzten Urlaubstag sei sie laut Daily Mail plötzlich erkrankt, habe sich übergeben müssen und sich sehr schwach gefühlt. Auf Instagram teilte sie jetzt ein Foto aus dem Klinikbett mit Sauerstoffmaske und schrieb dazu: "Nun, das stand nicht auf meiner Bingokarte."

Zuvor hatte der Geordie Shore-Star ihre Fans auf ihrem Instagram-Profil an ihren Urlaubserlebnissen teilhaben lassen. Trotz morgendlicher Übelkeit hatte Charlotte noch eine geplante Delfin-Tour für ihre Tochter Alba durchgezogen, da diese sich besonders darauf gefreut hatte. Nach der Heimreise der Familie folgte dann jedoch das Bild aus dem Krankenhausbett. Wie es ihr aktuell gesundheitlich geht, hat die zweifache Mutter bislang nicht im Detail erklärt. Die Rückkehr nach Hause verlief damit offenbar ganz anders, als Charlotte sich vorgestellt hatte.

Die Reise an den traumhaften Urlaubsort war wohl als willkommene Auszeit für Charlotte und ihre Familie gedacht, obwohl sie kürzlich finanzielle Schwierigkeiten thematisiert hatte. Während die geplante Hochzeit mit Jake aus Budgetgründen verschoben wurde, hatte das Paar den Jahreswechsel nun lieber im Warmen verbracht. Nun bleibt abzuwarten, wie es für Charlotte weitergeht und ob sich ihr gesundheitlicher Zustand bald wieder bessert.

Anzeige Anzeige

Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern auf den Malediven

Anzeige Anzeige