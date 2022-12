Geheimnis gelüftet: Billie Faiers verriet Namen ihres Babys

Billie Faiers (32) lüftet das Geheimnis! Die einstige The Only Way Is Essex-Darstellerin hatte im vergangenen Juni verkündet, dass sie erneut schwanger ist. Am 2. Dezember war es dann so weit: Die britische TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Greg Shepherd durften sich über ihre zweite Tochter freuen. Obwohl sich die Blondine kurz nach der Geburt bei ihren Fans gemeldet hatte, behielt sie den Namen ihres Babys für sich. Doch jetzt verriet Billie, wie ihre Kleine heißt.

"Margot Shepherd. 02.12.22", verkündete die 32-Jährige stolz auf ihrem Instagram-Profil. Das Video zeigt ihre Tochter, die friedlich auf dem Sofa schlummert. Billie kam aus dem Schwärmen nicht raus und richtete rührende Worte an ihr Neugeborenes: "Du wirst so geliebt, unser wunderschönes kleines Mädchen."

Die Mutter der frischgebackenen Dreifachmama ließ es sich nicht nehmen und versicherte ihrer Enkelin: "Margot, du wirst für immer geliebt werden." Auch Geordie Shore-Star Charlotte Crosby (32) zerschmolz offenbar bei dem Anblick und schrieb: "Absolut umwerfend."

Instagram / gregory_shep Billie Faiers, Influencerin

Getty Images Billie Faiers im Oktober 2018

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, bekannt aus "Geordie Shore"

