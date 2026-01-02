Nach schwerem Jahr: Billie Faiers startet 2026 auf Malediven

Billie Faiers (36) hat den Jahreswechsel mit Sonne, Sand und viel Familienliebe gefeiert: Die Reality-Bekanntheit verbrachte den Start in 2026 auf den Malediven, wo sie gemeinsam mit Ehemann Greg Shepherd und den Kindern Nelly, Arthur und Margot urlaubt. In pinkem Bikini zeigte Billie am Strand ihre Urlaubsgarderobe, kuschelte sich an Greg und schrieb auf Instagram, wie dankbar sie sich inmitten von Freunden und Familie fühle. "Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr, Gesundheit und Glück", teilte sie ihren Followern mit. Die tropische Kulisse hat für das Paar eine besondere Bedeutung, denn hier gaben sich Billie und Greg bereits 2019 das Jawort.

In mehreren Schnappschüssen aus dem Inselferien-Paradies ist zu sehen, wie die Familie im türkisblauen Wasser planscht, am Strand lacht und den letzten Sonnenuntergang des Jahres genießt. Besonders rührend: Billie umarmt Tochter Nelly fest, während Greg in die Kamera strahlt. Der Urlaub folgt auf schwere Monate für den Unternehmer: Ende des vergangenen Jahres trauerte Greg um seinen Vater Dave, der mit 77 Jahren überraschend verstarb, sowie um seinen Stiefvater. Billie hatte damals auf Instagram geschrieben, sie sei "völlig untröstlich" und dass sich das Leben "nie wieder gleich" anfühlen werde. Umso größer wirkt nun die Erleichterung, den Neubeginn zusammen an ihrem Lieblingsort zu erleben.

Für Fans ist der Familienausflug auch ein Blick hinter die Kulissen eines Paares, das seine schönsten Momente gern fernab des Trubels sammelt. Billie, die durch The Only Way Is Essex bekannt wurde, teilt online regelmäßig liebevolle Familienaugenblicke, hält aber intime Momente bewusst privat. Greg, der als zuverlässiger Ruhepol gilt, zeigte in seinem Tribut an Vater Dave, wie wichtig ihm Nähe, Präsenz und gemeinsame Rituale sind. Auf Reisen setzen beide auf Vertrautes: Strandspaziergänge, spielerische Runden mit den Kindern und viel Zeit mit ihren Liebsten. Kleine Gewohnheiten, die dem Familienglück einen festen Rahmen geben.

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers und Greg Shepherd

Instagram / billieshepherdofficial Reality-TV-Star Billie Faiers und ihre Familie

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers und ihre Kids im März 2024