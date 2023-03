Zuckersüß: Billie Faiers posiert mit ihrer Tochter Margot

Diese Bilder bringen Herzen zum Schmelzen. Billie Faiers (33) ist eine englische Fernsehpersönlichkeit. Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in den Realityshows "The Only Way Is Essex" und "Sam & Billie: The Mummy Diaries". 2019 heiratete die Blondine den Geschäftsmann Greg Shepherd. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern von drei Kindern. Bei einem Fotoshooting präsentierte Billie jetzt stolz ihre Tochter Margot.

Auf den Bildern des OK! Magazines posiert die Bekanntheit in einem mintgrünen, schulterfreien Tüllkleid. Dabei sitzt die dreifache Mutter auf den Boden ihrer Villa und hält ihre Tochter auf dem Arm. Während die großen blauen Augen der kleinen Margot von der Kamera wegblicken, schaut die TV-Persönlichkeit direkt in die Linse. Auf weiteren Schnappschüssen schmust die Mutter ihre Tochter auf dem Bett.

Billie sprach außerdem darüber, dass sie das Gefühl habe, Margot würde zu schnell groß werden. "Ich habe das Gefühl, die Neugeborenen-Phase ist bereits vorüber", äußerte sie. Dies sei nur schwer für sie zu verkraften, da sie Angst habe, etwas zu verpassen: "Die Zeit verfliegt so schnell." Trotzdem sei sie glücklich, dass ihre Tochter ständig lächle. "Sie brabbelt vor sich hin und antwortet, wenn man ihr etwas erzählt", beschrieb sie die Kleine.

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers und ihre Familie im Juni 2022

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers und ihr Mann Greg Shepherd

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers mit ihrem Mann Greg und ihrer Tochter im Dezember 2022

