Billie Faiers' Tochter musste nach Anfall ins Krankenhaus

Billie Faiers (34) ist Mutter von drei Kindern. Ihre einjährige Tochter Margot bereitet der ehemaligen "The Only Way Is Essex"-Darstellerin nun aber große Sorgen. In einem Instagram-Post verrät sie: "Mein kleiner Liebling Margot hatte einen bösen Virus. Am Sonntag hatte Margot einen Fieberkrampf." Der Anfall sei durch eine erhöhte Körpertemperatur zustande gekommen. "Es war der schrecklichste Moment meines Lebens. [...] Ich hatte solche Angst und wusste nicht, was ich tun sollte", erinnert sich Billie. Sie rief einen Krankenwagen und ließ ihre Tochter in einer Klinik untersuchen.

Im Krankenhaus hätten ihr die Ärzte mitgeteilt, dass so etwas derzeit häufiger vorkomme, aber nicht darüber gesprochen werde. Deswegen möchte die TV-Persönlichkeit nun umso mehr darauf aufmerksam machen. Ihre Tochter scheint sich von dem Ganzen mittlerweile erholt zu haben. "Margot geht es langsam ein bisschen besser", erklärt Billie. Sie selbst ist aber noch ein wenig erschöpft von dem Trubel.

Vor wenigen Wochen hatten die Influencerin und ihr Mann Greg hingegen Grund zur Freude: Sie feierten ihren fünften Hochzeitstag. "Dieser Tag ist fünf Jahre her und wirklich einer der besten Tage meines Lebens gewesen. Ich liebe dich für immer", schrieb sie zu einem Foto, das sie und ihren Liebsten an ihrem großen Tag bei einem Kuss am Strand zeigt. "Eines Tages werden wir all das vielleicht wieder tun", deutete sie an. Wenige Tage später stand dann auch noch der Geburtstag ihres Sohnes Arthur an. Der kleine Mann ist schon sieben Jahre alt geworden, aber damit nicht das älteste Kind des Paares. Bereits 2014 erblickte ihre Tochter Nelly das Licht der Welt.

Instagram / billieshepherdofficial Reality-TV-Star Billie Faiers und ihre Familie

Instagram / billieshepherdofficial Greg Sheperd und seine Ehefrau Billie im Januar 2024

