20 Jahre "Das perfekte Dinner": Das plant VOX fürs Jubiläum

VOX macht den runden Geburtstag groß: In der Woche vom 2. bis 6. März feiert der Sender 20 Jahre Das perfekte Dinner mit fünf besonderen Ausgaben: die gewohnte Dinner-Runde, erweitert um eine prominente Küchen-Stütze. Mit dabei sind frühere Gastgeberinnen und Gastgeber aus zwei Jahrzehnten Showgeschichte, die an ihren Herd zurückkehren. An die Seite der Hobbyköche treten Ralf Zacherl (55), Haya Molcho, Mario Kotaska (52), Graciela Cucchiara und Ali Güngörmüs (49), die "eingreifen, wenn es brennt" und nachwürzen sollen, "wenn es noch besser werden soll". Am Ende wird natürlich gepunktet, doch der Gewinn von 10.000 Euro wandert anlässlich des Jubiläums nicht in eine private Kasse, sondern an einen guten Zweck.

Die Jubiläumswoche wird zusätzlich mit Rückblicken gespickt, die 20 Jahre "Das perfekte Dinner"-Historie aufrollen – vom ersten Serviervorschlag bis zum jüngsten Küchenfiasko. Das Format, produziert von ITV Studios Germany, läuft für VOX weiterhin erfolgreich: 2025 zählte vier der zehn quotenstärksten Folgen der vergangenen fünf Jahre. In diesem Jahr liegt die Koch-Doku bislang bei starken 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Gefeiert wird bei VOX nicht nur am Herd: Am Dienstag, dem 24. Februar, um 20:15 Uhr bekommt auch Hot oder Schrott – Die Allestester eine Spezial-Folge zum Zehnjährigen. Dafür werden "nie gekannte Paarungen" versprochen, die Testerinnen und Tester werden getauscht und die Produkte als "Routourkutschen" quer durch die Runde geschickt. Mit dabei sind unter anderem die Realitystars Matthias Mangiapane (42) und Hubert Fella (58) sowie Ingrid und Otto.

RTL "Das perfekte Dinner" feiert 20-jähriges Jubiläum

Gulotta,Francesco / ActionPress Ali Güngörmüs, Fernsehkoch

RTL "Hot oder Schrott – Die Allestester" feiert zehnjähriges Jubiläum

