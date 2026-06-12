"Terrain": Dreh für neues Format mit Freshtorge gestartet

In den schottischen Highlands ist heute die Klappe für ein brandneues ZDFneo-Format gefallen: "Terrain - Battle of the Flags" mit dem bekannten YouTuber Freshtorge (37). ZDF erklärt, dass sich in der Show zehn Creatorinnen und Creator aus der Online-Welt in zwei Fünfer-Teams miteinander messen und dabei um Ruhm und die begehrten Flaggen kämpfen. Als Kulisse dient die raue, beeindruckende Landschaft der schottischen Highlands – ein Schauplatz, der dem neuen Abenteuerformat einen spektakulären Rahmen bietet.

Das neue Show-Konzept ist nicht das einzige Projekt, das aktuell für ZDFneo in die Umsetzung geht. Parallel zu den Dreharbeiten in Schottland entstehen gerade auch die zweiten Staffeln der Comedyserien "Späti" und "Tschappel" – die eine in Berlin, die andere in Zußdorf und Umgebung. Das Sender zeigt damit, dass gleich mehrere Produktionen gleichzeitig auf Hochtouren laufen.

Freshtorge, bürgerlicher Name Torge Oelrich, wurde am 11. September 1988 geboren und zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen YouTubern. Auf seiner Plattform ist er vor allem für humorvolle und unterhaltsame Inhalte bekannt, mit denen er sich eine große Community aufgebaut hat. Mit "Terrain - Battle of the Flags" wagt er nun den Schritt in ein aufwendiges TV-Format beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen – und tauscht dabei seinen gewohnten Heimstudio-Alltag gegen die windgepeitschten Weiten Schottlands ein.

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ZDF Torge Oelrich aka Freshtorge in "Terrain - Battle of the Flags"

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ZDF "Tschappel" (Staffel 2): Aydin (David Ali Rashed), Carlo (Jeremias Meyer) und BlaBla (Sebastian Doppelbauer)

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Getty Images Freshtorge im März 2017 in Hamburg