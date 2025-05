Fans feiern Werbeclip im Netz von Mike Heiter und Freshtorge

Mike Heiter (33) und Freshtorge (36) sorgen aktuell für eine Menge Begeisterung: Die beiden Männer sind in dem Werbevideo eines Discounters zu sehen, das im Netz viral geht. In dem Clip spielt der Realitystar sich selbst, während der Comedian in verschiedene Rollen wie Kumpel, Kunde und Mitarbeiter schlüpft. Gemeinsam betreten sie den Supermarkt, doch obwohl sich kaum jemand für Mike interessiert, macht Freshtorge theatralisch auf ihn aufmerksam und fordert die "neugierigen" Kunden lautstark auf, ihm seine Privatsphäre zu lassen. Wie in der Kommentarspalte auf Instagram deutlich wird, kommt der humorvolle Spot bei den Fans richtig gut an. "Eine Kombi, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche", schreibt beispielsweise ein faszinierter Nutzer, während ein weiterer anmerkt: "Genial, ich könnte eine ganze Serie davon schauen!"

Darüber hinaus bezeichnen User den Clip als "das witzigste Werbevideo, das ich je gesehen habe" und äußern, sich weitere Auftritte von dem Duo zu wünschen. "Mehr davon, bitte. Ihr beide zusammen [seid die] beste Kombi", schwärmt ein Follower, bevor jemand kommentiert: "Ich kann nicht mehr. Das ist so herrlich." Aber nicht nur Fans, auch die Kollegen der Love Island-Bekanntheit und des YouTubers zeigen sich sehr angetan von dem Video. So setzen Realitystars wie Yasin Mohamed (33), Paco Herb, Eric Sindermann (36) und Mikes Verlobte Leyla Lahouar (29) eine Reihe an Tränen lachenden Emojis unter den Beitrag, während Berlin - Tag & Nacht-Star Pia Tillmann (39) schreibt: "Ich heule, mega!"

Dass Mike seine Fans derzeit zum Lachen bringt, ist wohl eine schöne Abwechslung – zuletzt war er nämlich in ein Drama mit seiner Verlobten involviert. Der ehemalige Sommerhaus-Kandidat und Leyla gerieten in einen großen Streit, nachdem die Bachelor in Paradise-Bekanntheit Nachrichten und Fotos von einer Fremden bekommen hatte, die ihren Partner angeblich beim Flirten mit anderen Frauen auf seinem Junggesellenabschied zeigten. Mittlerweile ist bei dem Reality-TV-Traumpaar aber wieder Frieden eingekehrt: Sie sprachen sich aus und stellten mit einem gemeinsamen Schnappschuss im Netz klar, dass sie nach wie vor ein "Team" sind.

Getty Images Freshtorge beim "Kartoffelsalat 3"-Screening in Berlin

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, März 2025

