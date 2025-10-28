Freshtorge rechnet ab: Stefan Raabs Comeback ist ein Flop

Freshtorge (37), der mit bürgerlichem Namen Torge Oelrich heißt und als YouTube-Comedian bekannt ist, hat in einem Podcast scharfe Kritik an Stefan Raab (59) geäußert. Im Gespräch mit seiner Kollegin Kimisinamood in dem Format "$HZ wir müssen reden" äußerte der Influencer, dass er einst ein großer Bewunderer des TV-Stars war. "Ich fand den großartig", sagte er über sein einstiges Idol. Raab sei "revolutionär, was der mit dem Fernsehen so gemacht hat". Doch über das Comeback des Entertainers zeigte sich Freshtorge enttäuscht: "Es tut einem fast leid, sich das anzugucken." Statt zu lachen, verabrede er sich mit Freunden, um die Shows zu schauen – sie seien nur noch für schadenfreudiges Gelächter gut.

Die Ernüchterung über Raabs Rückkehr ins Fernsehen sei dabei nicht seine erste Enttäuschung vom einstigen Unterhaltungsgenie. Bereits vor Raabs jahrelanger Pause habe Freshtorge bei einer persönlichen Begegnung einen neuen Eindruck von dem TV-Star gewonnen, der ihm überhaupt nicht zusagte. Als Gast in Raabs damaliger Show hatte er die Gelegenheit, ihm hinter den Kulissen zu begegnen. Doch der Moment verlief alles andere als herzlich: "Ich habe in dem Moment, wo ich auf ihn zugehe, schon gesehen: 'Oh, der hat jetzt wirklich gar keinen Bock, mit dir zu reden.'" Freshtorge beschrieb Raab als unsympathisch und unhöflich und zog das ernüchternde Fazit: "Wie sagt man immer? Man soll seine Helden nicht treffen."

Freshtorge selbst ist seit fast zwei Jahrzehnten eine feste Größe in der YouTube-Comedy-Szene und hat sich mit humorvollen Inhalten und verschiedenen Projekten, wie dem Film "Kartoffelsalat", der trotz schlechter Kritiken Kultstatus erlangte, eine beachtliche Fangemeinde von fast fünf Millionen Followern aufgebaut. Der Comedian überzeugt dabei nicht nur mit seinen zahlreichen kreativen Charakteren, sondern auch mit seiner Bodenständigkeit. Trotz des Erfolgs scheut er sich nicht, auch andere Größen der Unterhaltungsindustrie kritisch zu hinterfragen, was er nun eindrucksvoll mit seinen Aussagen über Stefan unter Beweis stellte.

Instagram / freshtorge Freshtorge, deutscher YouTuber

Getty Images Freshtorge beim Screening von "Kartoffelsalat 3" in Berlin

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025