Ralf Dümmels Show "Die Millionenidee" startet Herbst 2026

Ralf Dümmel (59) steht für ein spektakuläres neues TV-Projekt bereits in den Startlöchern, wie DWDL berichtet: Im Herbst dieses Jahres wird seine eigene Show "Die Millionenidee" bei Sat.1 an den Start gehen. Das Konzept unterscheidet sich deutlich von Die Höhle der Löwen, denn die Teilnehmer müssen kein fertiges Produkt präsentieren. Stattdessen reicht bereits eine bloße Idee aus, die der Unternehmer dann gemeinsam mit seinem Team in ein marktreifes Produkt verwandeln will. Das Interesse an dem Format ist enorm: Nach Angaben des Senders gingen sage und schreibe 6.598 Ideen aus ganz Deutschland ein, die nun in Ralfs Firmenzentrale in Stapelfeld bei Hamburg gesichtet werden.

"Ich bin total begeistert und ehrlich gesagt auch echt überwältigt, wie viele Menschen mir geschrieben haben", erklärt der 59-Jährige und fügt hinzu: "Das zeigt einmal mehr, wie viel Erfindergeist, Mut und Potenzial in diesem Land steckt. Oft braucht es nur jemanden, der an eine Idee glaubt, sie ernst nimmt, das finanzielle Risiko trägt und gemeinsam mit den Menschen den Weg geht. Genau das mache ich mit meinem Team." Das Besondere an dem Format: Ralf übernimmt das komplette Risiko bei der Produktentwicklung. Sollte kein Verkaufsschlager entstehen, fallen für den Ideengeber keine Kosten an. Wird jedoch Gewinn erzielt, wird dieser nach Abzug aller Kosten fifty-fifty geteilt. Die fertigen Produkte sollen bereits am Tag nach der Ausstrahlung im Handel erhältlich sein, um den PR-Effekt durch die TV-Sendung komplett mitzunehmen.

Der aus "Die Höhle der Löwen" bestens bekannte Investor, der dort bereits seit Jahren sein Gespür für erfolgversprechende Produkte unter Beweis stellt, hatte das neue Format bereits im vergangenen Herbst angekündigt. Damals betonte er, dass ihm bereits eine überzeugende Idee reiche, um mit den Erfindern zusammenzuarbeiten. Für die Kreativköpfe, die ausgewählt werden, bedeutet das eine einmalige Chance: Sie können ihre Idee ohne finanzielles Risiko verwirklichen und profitieren im Erfolgsfall von einem fairen Gewinnanteil. "Wir holen die besten Ideen raus, entwickeln sie mit voller Energie weiter und machen daraus echte Produkte", so Ralf gegenüber Sat.1 und fügt hinzu: "Und das Besondere ist: Die Zuschauer sind bei diesem ganzen Weg direkt mit dabei."

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Joyn/Marc Rehbeck Ralf Dümmel bei "Die Millionenidee"

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IMAGO / STAR-MEDIA Ralf Dümmel, Unternehmer

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Getty Images Ralf Dümmel, August 2021