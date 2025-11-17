Top oder Flop? Das hält Matthias Mangiapane von "The Power"

Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (42) ist begeistert von der neuen Show The Power. Im Gespräch mit Promiflash lobte er das Format als ein "tolles Strategiespiel", bei dem es vor allem um taktisches Geschick geht. Lügen, Täuschen und Manipulation seien wesentliche Elemente der Sendung, erklärte Matthias, die jedoch unverzichtbar seien, um sich als Spieler zu behaupten. Besonders fasziniert ihn, wie die Teilnehmer sich ständig zwischen Machtpositionen und unauffälligen Rollen bewegen müssen: "Also, ich finde, 'The Power' ist ein Megaformat. Also, ist es wirklich. Es ist ein tolles Strategiespiel", schwärmte er.

Der erfahrene TV-Star teilte auch Einblicke in seine eigene Strategie und verriet, wie er sich in dem Spiel behauptet hat. Sein Trick: Er sorgte bewusst dafür, dass andere ihn für einen der sogenannten Powerplayer hielten, auch wenn dies nicht der Fall war. "Denn wenn du als Powerplayer in Verdacht gekommen bist, hat dich meistens der richtige Powerplayer nicht als Zielperson genommen", erklärte Matthias. Durch diesen geschickten Schachzug konnte er sich selbst schützen und potenzielle Angriffe von anderen Mitspielern abwenden.

Mit seiner Taktik schaffte es Matthias tatsächlich bis ins große Finale der ersten Staffel. Dort traf er auf Lorik Bunjaku (29) und Dilara Kruse. Doch am Ende konnte sich Lorik, der erst als Nachrücker ins Spiel gekommen war, mit einer cleveren Mischung aus Strategie und Geschick den Sieg sichern. Im entscheidenden Moment baute der Realitystar die Delta-Pyramide am schnellsten auf und entlarvte Matthias als den Powerplayer – damit war ihm der Gewinn von 40.000 Euro nicht mehr zu nehmen.

Getty Images Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

Imago Matthias Mangiapane bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku