So geht es Lorik Bunjaku mit seinem "The Power"-Sieg

Lorik Bunjaku (29) hat sich den Sieg in der ersten Staffel der Reality-Show The Power gesichert. Wochen nach der Ausstrahlung sprach der Stratege offen über seine Erfahrungen und Eindrücke und machte dabei klar, wie sehr ihm das Spiel gelegen hat. "Mir geht es gut. Das Spiel war geil. Das hat mir richtig gelegen", erzählte der Gewinner in einem Interview mit Promiflash. Obwohl er betonte, dass Lügen und Betrügen im echten Leben keine positiven Eigenschaften seien, räumte er ein, dass genau diese Fähigkeiten im Spiel den Unterschied gemacht hätten. Besonders stolz ist Lorik darauf, dass er trotz zahlreicher Versuche der anderen Kandidaten, ihn aus dem Rennen zu werfen, den Sieg erringen konnte: "Und dass ich es dann trotzdem schaffe, das Ding zu gewinnen, ist halt krass."

Die Spielmechanik von "The Power" lebt von strategischem Vorgehen und kluger Taktik, was Lorik zu seinem Vorteil nutzte. In der Show drehte sich alles um Machtkämpfe und Intrigen, bei denen jeder Fehler entscheidend sein konnte. Rückblickend auf die einzelnen Episoden bekam Lorik erst während der Ausstrahlung Einblicke in alle Gespräche und Pläne seiner Konkurrenten, was ihn nach eigener Aussage zusätzlich bestärkte: Der Gedanke, dass ihn so viele hätten rauswerfen wollen, machte seinen Triumph nur noch größer. Für Lorik war der Sieg ein Beweis seines Durchhaltevermögens und eine Bestätigung seiner cleveren Spielweise.

Dass Loriks Erfolg beeindruckend ist, steht außer Frage: Besonders bemerkenswert war sein Weg zum Gewinn, denn er war ursprünglich nur als Nachrücker ins Spiel gekommen, für welches inzwischen sogar eine zweite Staffel bestätigt wurde. Mit der nötigen Mischung aus Kalkül und Geschick konnte er jede ihm gestellte Herausforderung meistern, darunter die finale Prüfung, bei der er die Delta-Pyramide am schnellsten baute. Auf Loriks Reise zum Sieg wurde vor allem eines deutlich: Er lernte schnell, das Spiel für sich zu nutzen, was ihm am Ende die Bewunderung vieler Zuschauer und die Krone von "The Power" einbrachte.

Imago Lorik Bunjaku beim Premieren-Event von "The Power" am 28. August 2025 in Berlin

Joyn/Renè Lohse Cast von "The Power"

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku