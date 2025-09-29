Filmstar Josh Hartnett landet nach Autounfall im Krankenhaus

Josh Hartnett (47) erlebte vergangene Woche einen schweren Schreckensmoment: Der Schauspieler war in Kanada unterwegs, als sein SUV mit einem Polizeiwagen kollidierte. Der Unfall ereignete sich gegen ein Uhr nachts, als der "Oppenheimer"-Darsteller von einem anstrengenden Drehtag für eine noch unbenannte Netflix-Serie heimkehrte. Josh, der Beifahrer im SUV war, wurde ebenso wie der Polizeibeamte aus dem anderen Fahrzeug ins Krankenhaus gebracht, wie TMZ berichtet. Glücklicherweise erlitten alle Beteiligten nur leichte Verletzungen und konnten nach ihrer Behandlung wieder entlassen werden.

Beide Fahrzeuge seien bei dem Zwischenfall "erheblich beschädigt" worden. Wer den SUV von Josh steuerte, ist bislang nicht bekannt – die Polizei berichtet, es sei ein 59-jähriger Mann gewesen. Trotz der Schwere des Unfalls seien alle drei Beteiligten nur "leicht verletzt" und mussten sich lediglich vorsorglich ins Krankenhaus begeben. Obwohl der Unfall mittlerweile schon einige Tage zurückliegt, liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Josh, bekannt aus Filmen wie "Pearl Harbor" und "Black Hawk Down", hat sich in den letzten Jahren etwas aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich mehr auf sein Privatleben zu konzentrieren. Der Schauspieler, der auch als Produzent tätig ist, lebt inzwischen ein vergleichsweise ruhigeres Leben abseits des Hollywood-Trubels. Sein aktuelles Netflix-Projekt lässt ihn jedoch wieder einmal ins Scheinwerferlicht treten. Wann die Dreharbeiten nach diesem Schreckensmoment fortgeführt werden können, bleibt abzuwarten.

Getty Images Josh Hartnett, Schauspieler

