Polizeiauto-Crash: Josh Hartnetts Wagen ist heftig demoliert

Ein Schreckensmoment für Josh Hartnett (47): Der Schauspieler war vergangenen Donnerstag in Kanada in einen Autounfall verwickelt, bei dem sein schwarzer SUV mit einem Polizeiwagen der Royal Newfoundland Constabulary zusammenprallte. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge erhebliche Schäden davontrugen: Der Polizeiwagen wies eine komplett zerstörte Vorderseite sowie herunterhängende Fahrzeugteile auf, während an Joshs SUV massive Dellen und eine verzogene Beifahrertür sichtbar wurden. Laut TMZ blieben alle Beteiligten – der Schauspieler, der Beamte und ein weiterer Mitfahrer – glücklicherweise von schweren Verletzungen verschont, wurden aber sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war Josh auf dem Heimweg, nachdem er einen langen Drehtag für eine kommende, bisher titellose Netflix-Serie hinter sich gebracht hatte. Wie genau es zur Kollision kam, prüfen die Behörden derzeit – auch Josh selbst hat bislang kein Wort darüber verloren. Von TMZ veröffentlichte Aufnahmen zeigen jedoch eindrücklich die Szenerie: verstreute Wrackteile über die gesamte Fahrbahn und komplett geöffnete Airbags im Polizeiwagen.

Josh, der lange als einer der begabtesten Schauspieler seiner Generation galt, hat sich nach einer ruhigeren Phase seiner Karriere wieder zurück in die Filmwelt gewagt. Er war zuletzt in "Oppenheimer" zu sehen und dreht derzeit die erwähnte Netflix-Serie, deren Inhalt noch nicht bekannt ist. Der Hollywoodstar hat sich in Interviews immer wieder als eher introvertierter Mensch präsentiert, der sein Privatleben nicht gern in die Öffentlichkeit trägt. Fans hoffen nun, dass der Unfall keine bleibenden Spuren hinterlässt und Josh bald wieder lächelnd auf dem roten Teppich zu sehen sein wird.

Imago Schauspieler Josh Hartnett in "Fight or Flight" (2025)

Getty Images Josh Hartnett beim Cannes Film Festival 2017

