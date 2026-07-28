Heino reagiert: Tim Toupet verteidigt "Scheintot"-Zeile

Mit seinem neuen Mallorca-Hit "So wie Heino" hat Sänger Tim Toupet (54) ordentlich für Aufregung gesorgt. In dem Partykracher heißt es im Refrain: "Ich trag' ne Sonnenbrille so wie Heino, denn ich seh' schon wieder aus, als wär ich scheintot!" Seitdem überschlagen sich im Netz die Kommentare. "Das war's mit dir", "Respektlos" und "Geht gar nicht" sind nur einige der Reaktionen, die den Sänger, der mit bürgerlichem Namen Tim Bibelhausen heißt, seither im Internet verfolgen. Gegenüber RTL hat er sich nun zu dem Wirbel geäußert – und auch Volksmusiksänger Heino hat sich bereits zu Wort gemeldet.

Für Tim ist die Sache eigentlich ganz klar: Die umstrittene Zeile beziehe sich nicht auf Heinos Gesundheitszustand, sondern auf seinen eigenen Kater. "Es bezieht sich auf meinen Abend, den ich vorher hatte, wo ich zu viel getrunken hab", erklärte der 54-Jährige. Auf Mallorca sähen am nächsten Morgen alle aus wie scheintot – die Sonnenbrille diene schlicht dazu, verquollene Gesichter zu kaschieren. Der Song sei als Hommage an Heinos ikonisches Accessoire zu verstehen. "Ich bin ein totaler Heino-Fan und ich verehre Heino!", betont Tim. Heino selbst zeigte sich in der Bild jedoch wenig beeindruckt und konterte schlagfertig: "Tim Toupet hat die Zwiebel nicht nur auf dem Kopf, sondern wahrscheinlich auch im Kopf. Scheintot bin ich noch lange nicht, da tragen sie eher Tim Toupet als mich von der Bühne."

Von RTL auf diesen Seitenhieb angesprochen, bleibt Tim gelassen: "Ich finde das lustig", so der Sänger. Privat präsentiert sich Heino gerne an der Seite seiner Frau Hannelore, mit der er seit Jahrzehnten liiert ist, als starkes Team. Tim, der als ausgebildeter Friseur begann und später mit Partyklassikern wie "Du hast die Haare schön" durchstartete, ist dagegen vor allem als guter Laune-Macher auf Mallorca-Partys und Après-Ski-Events gefragt. Trotz der aktuellen Aufregung zeigt sich der Sänger im TV betont gelassen – für ihn bleibt Heino ein Idol, dessen Sonnenbrille er offenbar nicht nur im Song gern aufsetzt.

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Instagram / timtoupet Tim Toupet, Sänger

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Getty Images Heino, Sänger

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Tim Toupet, Schlager-Star