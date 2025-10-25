Comeback: Das ändert sich in Staffel 22 von "Grey's Anatomy"

Fans von Grey’s Anatomy dürfen sich in Staffel 22 über einige Überraschungen freuen. Während Caterina Scorsone (44) alias Dr. Amelia Shepherd eine acht Episoden lange Pause einlegt, wird Jesse Williams (44) in Folge vier ein Gastspiel geben und erneut in seiner Rolle als Dr. Jackson Avery auftreten. Die neue Staffel verzeichnet zudem ein Wiedersehen mit Kelly McCreary (44), die als Dr. Maggie Pierce zurückkehrt – und das nicht allein: Die Schauspielerin ist schwanger, berichtet Deadline. Ellen Pompeo (55) prägt die ersten drei Folgen als Ikone der Serie, bevor die Storyline neue Wendungen nimmt.

Die Rückkehr von Jesse Williams ist nicht die einzige, denn auch Kate Burton (68) zeigt sich erneut in der Rolle von Ellis Grey in einer kurzen Sequenz. Die Macher der Serie verleihen den neuen Episoden frischen Wind mit einigen bekannten Gesichtern. So bringen Sophia Bush (Cass) und Scott Speedman (Nick) in der dritten Folge Schwung in die Handlung. Gleichzeitig wird das Gefühlsleben von Jo und Link intensiver beleuchtet, denn die beiden Ärzte erwarten Zwillinge, doch was wirklich für Spannung sorgt: Jos Fruchtblase wird draußen platzen. Trotz dieser aufregenden Momente können sich Fans sicher sein, dass die Serie ihr gewohnt emotionales, packendes Tempo beibehält.

Abseits des Arbeitsalltags der Ärztinnen und Ärzte im Grey Sloan Memorial bleibt weiterhin Platz für die persönliche Entwicklung der Charaktere. Besonders Caterina Scorsone schilderte bei einer Veranstaltung im April 2025 eindrucksvoll die Herausforderungen und Resilienz ihrer Rolle: "Amelia wird von Schmerz und Verlust gezeichnet, aber genau das stärkt sie auch", berichtet das People Magazin. Während Amelia sich nun in der Serie zurückzieht, um ihre Balance zu finden, könnte die eingeblendete Auszeit der Figur neue Türen öffnen – sowohl für ihren Charakter als auch für die allgemeine Entwicklung des beliebten Serienuniversums.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cinema Publishers Collection Jesse Williams als "Grey's Anatomy"-Figur Dr. Jackson Avery

Anzeige Anzeige

Getty Images Caterina Scorsone beim PaleyFest LA 2023 im Dolby Theatre in Hollywood.

Anzeige Anzeige

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"