Ticketpreise halbiert: Nächster Dämpfer für Pussycat Dolls

Die Pussycat Dolls stecken in der Klemme: Nachdem die Girlgroup ihre Nordamerika-Tour wegen enttäuschender Ticketverkäufe fast vollständig absagen musste, greifen Nicole Scherzinger (48), Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) nun auch für ihre bevorstehenden UK-Auftritte in die Trickkiste. Laut The Sun wurden für vier der acht geplanten britischen Konzerte – in Birmingham, Leeds, Newcastle und London – die Preise im Rahmen der AXS 2026 Summer Sale kurzerhand halbiert.

Ob die Maßnahme Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten. In Nordamerika hatten die Dolls die Ticketpreise bereits auf 26 Euro gesenkt, dennoch waren bei einigen Terminen noch bis zu 80 Prozent der Plätze frei – und das, obwohl ursprünglich 33 Konzerte in den USA und Kanada geplant waren. Für Europa hingegen soll die Lage deutlich besser aussehen: Laut Insidern sind Konzerte in Warschau und Paris bereits ausverkauft. Der europäische Tourauftakt ist für den 9. September in Kopenhagen angesetzt, und die Band betonte in einem gemeinsamen Statement: "Wir stecken alles in diese Show, um eine echte Feier der Musik und der Erinnerungen zu machen."

Die aktuelle Reunion-Tour der Pussycat Dolls ist dabei nicht die erste, die holprig verläuft. Bereits 2019 kündigten sie ihr Comeback als Fünfer-Gruppe an – damals noch mit den Mitgliedern Carmit Bachar und Jessica Sutta (44). Doch Covid-Einschränkungen und ein Rechtsstreit zwischen Nicole und Bandgründerin Robin Antin (65), der erst im September vergangenen Jahres mit einem vertraulichen Vergleich beigelegt wurde, verhinderten das Comeback. Nun versuchen Nicole, Ashley und Kimberly als Trio einen neuen Anlauf – im März veröffentlichten sie mit "Club Song" ihre erste neue Single seit Jahren. Zwischen 2005 und 2009 hatten die Pussycat Dolls acht Top-Ten-Hits, darunter die Nummer-eins-Singles "Don't Cha" und "Stickwitu".

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Backgrid Die Pussycat Dolls bei einem Band-Meeting 2020

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Getty Images Die Pussycat Dolls, November 2008

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Nicole Scherzinger und Robin Antin, 2008

Halbierte Ticketpreise in UK – guter Move oder Alarmzeichen? Wie seht ihr das bei den Pussycat Dolls? Clever! Lieber volle Halle zu fairen Preisen als leere Reihen. Hm, wirkt nach Notbremse – kleinere Venues wären ehrlicher. Ergebnis anzeigen