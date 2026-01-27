Blake Lively beschimpft? Jameela Jamil rechtfertigt sich

Der Kreis von Personen, die in das Gerichtsdrama rund um Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) involviert sind, erweitert sich ständig. Vor Kurzem machten Gerichtsdokumente private Chats öffentlich, die zwischen Justins Pressesprecherin Jennifer Abel und Schauspielerin Jameela Jamil ausgetauscht wurden – in den Nachrichten lästerten die beiden über Blake. Nun äußert sich Jameela in einem Statement auf Substack zu dem Vorfall. "Ich möchte kein Hollywood-Roboter sein, der durch die Linse eines Publizisten spricht. Ich möchte für mein wahres Ich gemocht und gehasst werden", schreibt sie dort und betont, erleichtert zu sein, dass die Nachrichten nun endlich in der Öffentlichkeit sind.

Der kontroverse Chat zwischen Jameela und Jennifer fand statt, als Blake wegen ihrer Werbung für ihren Film "It Ends With Us" in der Öffentlichkeit in der Kritik stand: Fans gefiel nicht, dass sie einen Film über häusliche Gewalt als Romanze für einen gelungenen Mädelsabend bewarb. Es folgte ein Shitstorm in den sozialen Medien. In dem privaten Chat schrieb Justins Pressesprecherin an Jameela, Blake würde "sich das selbst antun". Daraufhin antwortete Jameela: "Sie ist mittlerweile eine Selbstmordattentäterin."

Wie am Fall von Jameela zu erkennen ist, zieht das Drama um Blake und Justin weite Kreise. Der Kern des Konflikts zwischen den beiden ist eigentlich ein ganz anderer. Es begann im Dezember 2024, als Blake eine Beschwerde einreichte, in der sie behauptete, Justin habe sie während der Produktion des Films sexuell belästigt – eine Behauptung, die er vehement bestreitet. Seitdem haben beide Seiten gegenseitige Klagen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar eingereicht. Das Gerichtsverfahren soll im Mai starten.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Blake Lively, Jameela Jamil

Anzeige Anzeige

Getty Images Jameela Jamil bei der Paris Fashion Week 2025

Anzeige Anzeige