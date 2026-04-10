So süß gratuliert Prinzessin Märtha Tochter zum Geburtstag

Prinzessin Märtha Louise (54) von Norwegen hat den 21. Geburtstag ihrer Tochter Leah Isadora Behn (21) am Mittwoch mit einem emotionalen Instagram-Post gefeiert. Die stolze Mutter teilte dabei eine Reihe bisher unveröffentlichter Fotos, die ihre Tochter in verschiedenen Lebensphasen zeigen – von niedlichen Kinderaufnahmen über Jugendbilder bis hin zu aktuelleren Schnappschüssen. "Von dem Moment an, als du in unser Leben tratst, hast du überall, wo du hingehst, Licht gebracht. Du bist furchtlos, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren, von Natur aus abenteuerlustig – mit einem fantastischen Sinn für Humor und einem starken Willen", schrieb die 54-Jährige zu den liebevollen Bildern. Auf einigen der Fotos ist Leah auch zusammen mit ihrem Stiefvater Durek Verrett (51) zu sehen.

In ihrem ausführlichen Geburtstagsgruß würdigte Märtha Louise ihre älteste Tochter mit weiteren rührenden Worten: "Du bist sportlich, unternehmerisch und eine wahre Kraft: Du jonglierst immer viele Dinge gleichzeitig, während der Rest von uns versucht, Schritt zu halten." Die Prinzessin betonte, wie dankbar sie sei, Leah durch alle Höhen und Tiefen begleiten zu dürfen, und schloss mit den Worten: "Mein Leben ist einfach besser, weil du darin bist. Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können." Auch Durek gratulierte seiner Stieftochter via Instagram und schrieb, dass sie sein Herz "mit Freude erfüllt". Leahs jüngere Schwester Emma meldete sich ebenfalls zu Wort und nannte das Geburtstagskind in ihrer Instagram-Story ihren "Lieblingsmenschen auf der Welt" sowie ihre beste Freundin und Seelenverwandte.

Leah selbst dokumentierte ihren Ehrentag ausgiebig auf ihrem Instagram-Account. Die junge Frau, die sich in den vergangenen Jahren erfolgreich als Influencerin und Model etabliert hat und dabei mehrere Auszeichnungen erhielt, startete den Tag mit Schokoladenmuffins zum Frühstück. Später zog es sie nach Sørenga in Oslo, wo sie ein Bad nahm und den Tag anschließend entspannt in der Sauna ausklingen ließ. Leah ist das älteste der drei Kinder von Märtha Louise. Ihr Vater ist der norwegische Schriftsteller Ari Behn, der 2019 verstarb. Seit August 2024 ist Märtha Louise mit Durek verheiratet, der seitdem eine wichtige Rolle im Leben ihrer Töchter spielt.

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Instagram / iam_marthalouise Prinzessin Märtha Louise mit ihrer Tochter Leah, 2026

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Instagram / iam_marthalouise Prinzessin Märtha Louise mit Shaman Durek und ihrer Tochter Leah

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024