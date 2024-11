Typveränderung: Brie Larson trägt neuerdings einen Pixie-Cut

Neue Rolle, neuer Look: Brie Larson (35) beweist einmal mehr ihre Hingabe an die Schauspielkunst – und überrascht mit einem radikalen Makeover. Die Oscarpreisträgerin präsentierte ihren knapp sieben Millionen Fans auf Instagram einen völlig neuen Look, passend zu ihrem bevorstehenden Debüt auf der legendären Londoner West-End-Bühne. In wenigen Monaten wird sie die Hauptrolle in einer Neuauflage von Sophokles' "Elektra" übernehmen. Als Vorbereitung auf diese intensive Rolle ließ Brie ihre langen blonden Haare einem kurzen Pixie-Cut mit soften Baby-Bangs weichen. Die schwarz-weißen Aufnahmen ihrer neuen Frisur zeigen sie zudem mit einer offenbar dunkleren Haarfarbe.

Auf dem ersten Foto des Posts strahlt Brie mit einem breiten Lächeln, während sie auf dem zweiten Bild eine ernstere Pose einnimmt. Ihren Beitrag betitelte sie treffend mit den Worten "Elektra ist da" – eine Hommage an ihren Charakter im West-End-Stück. Die gewagte Typveränderung kommt unerwartet, denn noch einen Tag zuvor teilte die Marvel-Darstellerin ein Spiegel-Selfie mit ihrer blonden Mähne.

Die Neu-Inszenierung von Sophokles' Elektra, die auf der Übersetzung von Anne Carson basiert, wird Anfang nächsten Jahres zu sehen sein. Das zeitlose Stück erzählt die packende Geschichte einer Frau, die den Tod ihres Vaters rächen will. "Ich freue mich so sehr, in diesem griechischen Drama aufzutreten und mit Daniel Fish und Anne Carson zusammenzuarbeiten. Geschichten zu erzählen war schon immer meine Art, das Leben, Gefühle und Erfahrungen zu ordnen", erklärte Brie in einem Statement gegenüber Playbill. Sie betonte zudem, wie sehr sie sich darauf freue, die Tragödie gemeinsam mit dem Londoner Publikum zu erkunden.

Instagram / brielarson Brie Larson im November 2024

Getty Images Brie Larson im März 2019

