Ist der Marvel-Star Brie Larson die neue Primaballerina?

Brie Larson (34) ist bekannt für ihre Verkörperung der Superheldin Captain Marvel aus dem Marvel-Universum. Für die Rolle musste die Schauspielerin in der Vergangenheit einen straffen Sportplan verfolgen, um sich für den Filmdreh vorbereiten zu können. Statt des Trainings im Fitnessstudio setzt sie auf eine andere Sportart – das verrät die Schauspielerin jetzt auf Instagram. Am Mittwoch postete sie Schnappschüsse aus einem Ballettstudio und schrieb: "Es ist immer ein Gewinn, wenn ich Arbeit und Sport kombinieren kann." Obwohl der Hollywoodstar berichtete, dass die Trainingseinheiten mit dem Coach im Fitnessstudio eine unglaubliche Erfahrung gewesen seien, schien Brie eine Abwechslung zu brauchen.

"Über die Feiertage im vergangenen Jahr sagte etwas in mir, dass ich anfangen sollte zu tanzen. Ich habe in meiner Vergangenheit zwar nie hobbymäßig getanzt, aber ich hatte das Gefühl, dass es mir guttun würde", erklärte Brie vergangenen September ihren Followern im Netz. Aufgrund dessen schrieb sie ihrer Freundin Daisy Kate, die ihr den Tänzer Charlie Arches vorstellte und ihr die Tanzrichtung Ballett näherbrachte. Seitdem trainiert sie fast täglich von 7:30 Uhr an sechs Stunden lang im Tanzstudio.

Da ist es kein Wunder, dass die 34-Jährige eine überaus sportliche Figur hat. Nicht selten wird Brie mit ihrem Sixpack in der Öffentlichkeit gesichtet. Beim Ballett muss sie jeden Muskel trainieren, um eine elegante und graziöse Performance abzugeben. Doch überraschenderweise wurde die "Eine Frage der Chemie"-Darstellerin laut W Magazine für ihr Aussehen gehänselt. Heute sagt Brie aber, dass sie nicht mehr an einen Schönheitsstandard glaube.

Instagram / brielarson Brie Larson mit Balletttrainer Charlie Arches, 2024

Instagram / daisykate_j Brie Larson mit Balletttrainer Charlie Arches und Freundin Daisy Kate, 2023

Getty Images Brie Larson bei den SAG Awards 2024

